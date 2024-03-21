Концепция помощи Украине обсуждается: спикер Конгресса США о механизме финансирования Украины

Первоочередным для Конгресса США является согласование бюджета правительства страны на текущий год, но предоставление дополнительной помощи Украине рассматривается, - в контексте финансирования Украины отдельно фигурирует помощь оружием и гуманитарным компонентом, а также возможное использование арестованных активов российских олигархов.

Об этом спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сообщил на еженедельном пресс-брифинге, передает УНН.

Детали

На вопрос о возможных путях предоставления дополнительной помощи Украине, журналист отметил, что некоторые республиканцы продвигают идею помощи Украине в форме кредита. Лежит ли это "на столе", и то ли это то, что Джонсон поддержал бы?

Я не говорил конкретно о механизме финансирования Украины мы говорим обо всем приложении и все эти пороги, - будут ли они идти отдельно или в пакете все эти вещи обсуждаются - ответил Майк Джонсон.

"Я думаю, что есть большая разница в сознании многих людей между летальной помощью для Украины и гуманитарным компонентом", - добавил он.

Также спикер Палаты представителей пояснил, что "есть разговоры о том, что мы называем актом репо, - как можно использовать арестованные активы российских олигархов, чтобы каким-то образом заплатить за поддержку Украины".

Относительно кредита, Джонсон сообщил, что концепция кредита обсуждается, поэтому есть много вдумчивой, целенаправленной работы и дискуссий, которые происходят среди части участников обсуждения.

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Джонсон отметил, что США не допустят, чтобы террористы и тираны прокладывали путь в мире:

Мы понимаем важность того, что мы поддерживаем наших союзников, и мы не можем позволить террористам и тиранам маршировать по всему миру, мы поняли, что вы расшатаете мировой порядок со времен Второй мировой войны, если Америка не продемонстрирует силу - сказал он.

"Белый дом и этот президент проецируют слабость на мировой арене", отметил Джонсон.

Я считаю, что это причина того, что все наши, очень многие из наших противников, действуют так провокативно. - подчеркнул спикер Палаты представителей Конгресса США.

Напомним,

Администрация президента США Джо Байдена пока не готова объявить о поставках ракет ATACMS, но продолжит усилия для поддержки Украины.

Администрация Байдена предупредила губернаторов американских штатов, что враждебные иностранные государства осуществляют разрушительные кибератаки, направленные на критически важные коммунальные предприятия водоснабжения и водоотведения по всей территории Соединенных Штатов, создавая риски перебоев в поставках чистой питьевой воды и накладывая значительные расходы.

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