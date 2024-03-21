Решения по доходам от активов рф для Украины на саммите ЕС не ожидается, Венгрия против предложения - DW

Предложение Еврокомиссии по конфискации доходов от замороженных российских активов в поддержку Украины вряд ли будет одобрено на саммите лидеров ЕС, который начнется в четверг, 21 марта, в Брюсселе. Венгрия выступает против направления этих средств на покупку оружия для Украины. Об этом DW сообщает со сcылкой на высокопоставленного европейского дипломата, пишет УНН.

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По его словам, среди большинства стран-членов ЕС есть общее понимание того, что конфискованные средства должны пойти на покупку оружия и боеприпасов для Украины. "Сейчас Украина больше нуждается в деньгах на оружие, а, к сожалению, не на восстановление. И мы стремимся сделать все, чтобы избежать дальнейших разрушений в Украине", - пояснил дипломат.

В предложении Еврокомиссии говорится, что 90 процентов доходов от замороженных российских активов должно быть использовано на покупку оружия для Украины. Однако собеседник DW рассказал, что "против этого выступает Венгрия, заявляя, что эти деньги должны пойти на что угодно, но не на оружие для украинцев".

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Вторым "противоречивым вопросом" повестки дня саммита, по словам дипломата, станет дискуссия о расширении ЕС.

В декабре 2023 года лидеры ЕС поддержали открытие переговоров по вступлению Украины и Молдовы. Для того чтобы переговоры начались, страны-члены ЕС должны одобрить представленную Еврокомиссией переговорные рамки, являющиеся дорожной картой процесса вступления, и провести заседание межправительственной конференции - специально созданного органа, который будет непосредственно вести переговоры. Оба эти решения нуждаются в единогласной поддержке всех 27 лидеров Евросоюза.

"Однако существует высокая вероятность, что эти два решения не будут приняты во время нынешнего саммита", отметил собеседник. "Есть страны-члены, которые выступают против того, чтобы открытие переговоров с Украиной и Молдовой начались при бельгийском председательстве в ЕС", - сказал он, однако отказался уточнить, о каких именно странах идет речь.

Председательство Бельгии в ЕС продлится до 1 июля, после чего эту эстафету должна перенять Венгрия. После декабрьского саммита ЕС, на котором приняли решение об открытии переговоров с Украиной, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, не голосовавший за это решение, потому что в этот момент вышел "попить кофе", заявил, что Будапешт в дальнейшем будет блокировать переговоры.

Собеседник DW подчеркнул, что "для самого венгерского председательства будет лучше, если вопрос переговоров о вступлении Украины и Молдовы решится в июне".

На вопрос о том, рассматривают ли лидеры ЕС возможность отобрать у Венгрии право председательствовать в ЕС за несоблюдение принципов европейских ценностей, дипломат ответил, что "в настоящее время это не является предметом дискуссии". "До февраля мы говорили об этом (1 февраля специальный саммит ЕС единогласно поддержал выделение Украине 50 миллиардов евро финансовой помощи, против чего возражала Венгрия - ред.). Однако сейчас об этом речь не идет. Венгрия будет председательствовать в ЕС", - сказал европейский дипломат.

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