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НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
Решения по доходам от активов рф для Украины на саммите ЕС не ожидается, Венгрия против предложения - DW
Атака рф на Киевщину: в ГСЧС показали последствия
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НБУ хочет изменить программу кредитования "5-7-9%" и переориентировать ее на финансирование инвестиционных проектов
Собирала разведданные для оккупантов: задержана студентка запорожского вуза
На Киевщине количество пострадавших из-за ракетной атаки увеличилось до четырех, из-за обломков есть повреждения в 6 населенных пунктах - ОВА
"Каждый день, каждую ночь такой террор. Мировое единство способно его останавливать, когда помогает ПВО": Зеленский показал видео последствий атаки рф на Киев
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ
Решения по доходам от активов рф для Украины на саммите ЕС не ожидается, Венгрия против предложения - DW
Предложение Европейской комиссии использовать 90% замороженных российских активов для закупки оружия для Украины сталкивается с противодействием Венгрии, что делает его маловероятным для одобрения на предстоящем саммите лидеров ЕС.
Атака рф на Киевщину: в ГСЧС показали последствия
Четыре человека получили ранения, повреждены жилые дома и транспортные средства в населенных пунктах Киевской области из-за массированного ракетного удара РФ.
россияне ночью ударили ракетами по Селидовому в Донецкой области, за сутки убили двух жителей области
российские войска ночью нанесли ракетный удар по Селидовому в Донецкой области. Информации о травмированных не поступало. В результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки погибли два человека, еще двое - получили ранения.
Курс валют на 21 марта: НБУ оставил гривну на том же уровне
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 21 марта на уровне 39,1399 грн. /доллар США и 42,43 грн./евро.
Натяжной потолок и все о его применении в жилом помещении
Натяжной потолок и все о его применении в жилом помещении.
Ракетная атака на Киев: Кулеба призвал Конгресс США разблокировать помощь Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне ракетной атаки рф на Киев призвал Конгресс США разблокировать помощь Украине для спасения жизней, защиты свободы и победы над российским террором.
НБУ хочет изменить программу кредитования "5-7-9%" и переориентировать ее на финансирование инвестиционных проектов
Национальный банк Украины рекомендует переориентировать программу "Доступные кредиты под 5-7-9%" с финансирования оборотного капитала на поддержку инвестиционных проектов, ограничив финансирование оборотного капитала только для уязвимых секторов и критических отраслей.
Собирала разведданные для оккупантов: задержана студентка запорожского вуза
Студентку запорожского университета задержали за то, что она собирала разведывательные данные об украинских воинских частях и объектах критической инфраструктуры для российских кураторов, передавая информацию через свою крестную мать.
На Киевщине количество пострадавших из-за ракетной атаки увеличилось до четырех, из-за обломков есть повреждения в 6 населенных пунктах - ОВА
Четыре человека получили ранения в результате массированного российского ракетного удара по Киевской области. Возникли пожары и есть повреждения в 6 населенных пунктах области.
"Каждый день, каждую ночь такой террор. Мировое единство способно его останавливать, когда помогает ПВО": Зеленский показал видео последствий атаки рф на Киев
Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку рф на Киев.