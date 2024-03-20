На заседании Евросовета будем говорить о том как катализировать процесс вступления Украины в ЕС - Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что завтра, 21 марта на заседании Совета Европы будет обсуждаться каким образом можно катализировать процесс вступления Украины в ЕС. Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам заседания Совета Ассоциации Украина-ЕС, передает корреспондент УНН.

Детали

Завтра на заседании Совета Европы мы будем говорить о том каким образом можно катализировать процесс вступления Украины в ЕС. Мы на вашей стороне, Украина. Мы будем делать все, что мы можем для того, чтобы ускорить этот процесс - сказал Боррель.

Дополнение

Европейская комиссия 12 марта представила Совету ЕС предложения по проектам переговорных рамок для вступления Украины и Молдовы в ЕС.

Politico сообщало, что Еврокомиссия предложит переговорную рамку для вступления Украины, но соглашение для старта официальных переговоров вряд ли будет до выборов в Европейский парламент в июне 2024 года.