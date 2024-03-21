Китай готовится к вторжению на Тайвань к 2027 году - Bloomberg
Киев • УНН
Китай наращивает свой военный и ядерный арсенал в беспрецедентных масштабах, и все указывает на то, что он будет готов к вторжению на Тайвань к 2027 году.
Китай наращивает свой военный и ядерный арсенал в масштабах, невиданных со времен Второй мировой войны, и все указывает на то, что он придерживается амбиций быть готовым к вторжению на Тайвань к 2027 году. Об этом заявил руководитель Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон Аквилино, передает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что несмотря на экономические проблемы Пекина, его официальный оборонный бюджет за последние годы увеличился на 16% и превысил 223 миллиарда долларов.
По словам адмирал Джон Аквилино, за три года, с тех пор как он возглавил командование, армия Китая (НОАК) пополнилась более 400 истребителями, двумя десятками крупных военных кораблей, а также с 2020 года удвоила свои запасы баллистических и крылатых ракет.
Все указывает на то, что НОАК выполняет директиву президента Си Цзиньпина быть готовой к вторжению на Тайвань к 2027 году, если будет соответствующий приказ,
Он добавил, что китайские военные также отрабатывают различные задачи, связанные с операциями против Тайваня, такие как имитация окружения с морской и воздушной блокадой.
В то же время по оценкам американской разведки, Китай не хочет военного конфликта вокруг Тайваня, даже если он намерен взять самоуправляемый остров под свой контроль.
Напомним
Китай увеличит свой оборонный бюджет на 2024 год на 7,2% до 1,67 триллиона юаней (230,6 миллиарда долларов) и сделает акцент на воссоединении с Тайванем.
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