Грэм предлагает помощь Украине в виде беспроцентных кредитов на фоне внутренних проблем США

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм 18 марта прибыл в Киев с визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, представителями парламента и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Во время брифинга по итогам встреч, Грэм сказал, что США хочет и в дальнейшем помогать Украине, "однако в приоритете внутренние проблемы", передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Америка хочет помочь, но у нас есть проблемы дома, которые мы должны начать решать. У нас проблемы с границей. Можем ли мы решить этот вопрос до выборов? Я сомневаюсь, но мы должны продолжать пытаться. И я надеюсь найти путь вперед в палате из двух вещей. Безопасность границы. И помощь Украине, Израилю, Тайваню", - добавил сенатор.

Грэм также несколько раз отметил, что поддерживает предложенную экс-президентом США Дональдом Трампом идею о том, чтобы Украина получала помощь от США в кредит.

США объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи на 300 млн долларов

"Я сказал президенту, что я готов помочь Украине, но мы должны сделать это в виде кредита. Это будет новый способ ведения бизнеса. Я думаю, что он получит больше общественной поддержки в США. Когда я возвращаюсь домой и говорю об Израиле, люди понимают. Когда я говорю об Украине, они понимают. Но они также удивляются о нас, о нашей нации, о нашей способности помочь себе, а также нашим союзникам. Поэтому я считаю, что идея экс-президента Трампа превратить помощь в прощенную беспроцентную ссуду имеет большой смысл", - добавил Грэм.

Еще он добавил, что надеется на принятие законопроекта о мобилизации, что Украине удалось привлечь больше людей к обороне и рассчитывает, что в 2024 году Украина сможет не только обороняться, но и наступать.

Сейчас на позицию Грэма и других приверженных Украине республиканцев в значительной степени влияет мнение Дональда Трампа, который является наиболее вероятным кандидатом на пост президента от Республиканской партии на выборах 2024 года.

Критически важно: Зеленский обсудил с сенатором США Грэмом пакет помощи для Украины