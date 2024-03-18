Критически важно: Зеленский обсудил с сенатором США Грэмом пакет помощи для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с членом Сената Конгресса США Линдси Грэмом, который находится с визитом в нашей стране, и подчеркнул, что поддержка США важна для реализации планов по деоккупации, передает УНН.

Детали

Глава государства подчеркнул, что очередной визит сенатора Грэма свидетельствует о неизменной мощной поддержке нашего государства со стороны Соединенных Штатов в борьбе с российской агрессией.

Зеленский выразил благодарность Конгрессу, обеим партиям - Демократической и Республиканской, Президенту США, его администрации и всему американскому народу за предоставление Украине оборонной, финансовой и экономической помощи.

"Наша борьба за независимость и территориальную целостность продолжается. Стала поддержка Украины со стороны международных партнеров, особенно Соединенных Штатов, сейчас как никогда важна для реализации планов по деоккупации наших территорий и защиты людей. Мы рассчитываем на сохранение и усиление такой поддержки", - подчеркнул Президент.

В этом контексте во время встречи был предметно обсужден вопрос дальнейшей всесторонней помощи Украине со стороны США.

"Дальнейшая помощь США позволяет спасать жизни от российского террора": Зеленский отреагировал на одобрение Сенатом поддержки Украины

"Мы видим решительную настроенность американского Конгресса усиливать поддержку Украины и благодарны за это. Для нас критически важно, чтобы Конгресс уже вскоре завершил все необходимые процедуры и принял окончательное решение о выделении Украине макрофинансовой помощи, которая укрепит украинскую экономику и наши Вооруженные Силы", - отметил Глава государства.

Зеленский проинформировал американского сенатора о ситуации на передовой и первоочередных потребностях ВСУ. Президент акцентировал на критически важном значении дальнейшего предоставления партнерами военно-технической помощи, в частности систем ПВО и ракет к ним.

Отдельное внимание было уделено теме евроатлантической интеграции нашего государства.

Помощь Украине: Ермак и Стефанчук в США подчеркнули важность скорейшего рассмотрения в Конгрессе бюджетного запроса

"Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны США наших евроатлантических стремлений. Это также важно для укрепления всей трансатлантической безопасности", - отметил Владимир Зеленский.

Состоялся содержательный обмен мнениями относительно дальнейшего усиления санкционного давления на государство-агрессора и весомой роли Конгресса в этом вопросе. В частности, была отмечена важность завершения формирования Конгрессом правовой рамки для использования замороженных российских активов для насущных потребностей Украины.