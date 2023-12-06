Помощь Украине: Ермак и Стефанчук в США подчеркнули важность скорейшего рассмотрения в Конгрессе бюджетного запроса
Киев • УНН
Ермак и Стефанчук призвали Конгресс США как можно быстрее рассмотреть бюджетный запрос на более 61 миллиарда долларов помощи для поддержки Украины против российской агрессии. Они встретились с председателями ключевых комитетов Конгресса США, чтобы обсудить дальнейшую двухпартийную поддержку и стратегические меры против России.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и председатель ВР Руслан Стефанчук во время визита в США отметили важность скорейшего рассмотрения в Конгрессе бюджетного запроса о финансировании дополнительных расходов на помощь Украине объемом более 61 млрд долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.
Детали
В рамках визита в США руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак совместно с Председателем ВР Русланом Стефанчуком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым встретились с председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майклом Макколом, председателем Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса Майком Тернером и председателем Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Майком Роджерсом.
Во время встречи Ермак поблагодарил участников за подготовку стратегически важного документа, предусматривающего четкий набор шагов со стороны Соединенных Штатов для противостояния нашего государства России:
"Предложения по плану победы Украины". В частности, среди приоритетов в нем определены передача Украине оружия в надлежащем количестве и в надлежащий временной промежуток, усиление санкций и экспортного контроля над Россией, усиление давления на "Группу семи" и ЕС с целью передачи Украине замороженных суверенных активов России и ряд других важных мер", - сказал Ермак.
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Ермак выразил искреннюю благодарность Конгрессу США и всему американскому народу за финансовую, гуманитарную и оборонную помощь, которая предоставляется Украине. В частности, только оборонная помощь со стороны Соединенных Штатов достигла уже почти 45 млрд долл.
"Ценим, что обе партии США - Республиканская и Демократическая - едины в поддержке Украины. Двухпартийная поддержка - наша основная ценность, и мы рассчитываем на ее сохранение", - сказал Ермак.
Также Стефанчук и Ермак отметили важность рассмотрения в Конгрессе бюджетного запроса о финансировании дополнительных расходов на помощь Украине объемом более 61 млрд долл.
"Во время встречи Стефанчук и Ермак отметили важность скорейшего рассмотрения в Конгрессе бюджетного запроса о финансировании дополнительных расходов на помощь Украине объемом более 61 млрд долл., который является жизненно необходимым для продолжения освобождения наших земель от российских захватчиков", - говорится в сообщении.
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Помощь Украине: Ермак и Стефанчук в США подчеркнули важность скорейшего рассмотрения в Конгрессе бюджетного запроса
Ермак и Стефанчук призвали Конгресс США как можно быстрее рассмотреть бюджетный запрос на более 61 миллиарда долларов помощи для поддержки Украины против российской агрессии. Они встретились с председателями ключевых комитетов Конгресса США, чтобы обсудить дальнейшую двухпартийную поддержку и стратегические меры против России.
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