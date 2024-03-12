США объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи на 300 млн долларов

США объявили о новом пакете помощи Украине. Его объем достигнет 300 млн долларов. Об этом на брифинге для прессы сообщил представитель Белого дома Джейк Салливан, передает УНН.

Заметим, что это первый пакет военной помощи Украине от США с декабря прошлого года.

Ранее

Как писало РоІітісо, ожидается, что Белый дом во вторник объявит о том, что он пришлет Украине несколько армейских тактических ракетных систем в новом пакете военной помощи на сумму 300 миллионов долларов, по словам официальных лиц США, которые знают об обсуждении.