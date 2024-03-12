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США объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи на 300 млн долларов
Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, включая несколько армейских тактических ракетных комплексов, что стало первой такой помощью с декабря 2023 года.
Не только дроны-камикадзе: в Украине активно разрабатывают различные роботизированные системы для Сил обороны
Украина испытала более 50 роботизированных наземных платформ, включая беспилотники-камикадзе, роботов-саперов и беспилотные системы для доставки боеприпасов и эвакуации раненых солдат, и планирует развернуть их на поле боя в ближайшие месяцы.
Удар рф по Кривому Рогу: больницы приняли уже более 30 раненых, пятеро - в операционной
Более 30 человек, которые получили ранения в результате ракетного обстрела Кривого Рога, были госпитализированы, в том числе ребенок, 5 из них в операционной.
Уровень жизни украинских беженцев улучшился в сравнение с 2023 годом
Экономическое благосостояние украинских беженцев улучшилось с мая 2023 года: на 10% уменьшилось количество тех, кто сталкивается с нехваткой еды или одежды, увеличились возможности трудоустройства, а более 60% имеют более высокие доходы, чем до 24 февраля 2022 года.
Удар рф по Кривому Рогу: предварительно, два человека погибли
Два человека погибли в результате российского ракетного обстрела Кривого Рога, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации.
Над оккупированным Крымом снова появился самолет-разведчик А-50 - СМИ
российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 был замечен в полете над временно оккупированным Крымом, в частности над Севастополем.
В Украине запретили пользоваться землями Каховского водохранилища и менять их целевое назначение: детали
Кабинет Министров запретил передачу в собственность, пользование и изменение целевого назначения земель, занятых Каховским водохранилищем, на время действия военного положения и пять лет после его завершения, чтобы предотвратить нецелевое использование и сделать возможным будущее восстановление водохранилища, спущенного в результате российской агрессии.
В селе на Полтавщине бешеный кот покусал двух людей: в окрестных селах проводят профилактические прививки животным
В селе Омельник Кременчугского района бешеный кот покусал двух людей, в связи с чем в 12 окрестных селах, объявленных "угрожающей зоной", были проведены бесплатные прививки от бешенства для животных.
Кабмин установил размер выплат детям погибших защитников
Кабинет Министров установил денежную помощь в размере от 6 100 до 7 800 гривен для детей, которым предоставлен статус члена семьи погибшего защитника Украины.
Чехия нашла возможность закупить для Украины еще 200 тысяч артиллерийских снарядов
Чешская Республика добилась возможности закупить дополнительные 200 000 единиц артиллерийских боеприпасов для Украины у третьих стран.