Свириденко: Шведский бизнес хочет инвестировать в украинские высокотехнологичные сектора

Шведские компании заинтересованы в увеличении присутствия в Украине и развитии сотрудничества в энергетике, телекоммуникациях и кибербезопасности, об этом сообщила Юлия Свириденко, пишет УНН.

Детали

Во время встречи с Первым вице-премьер-министром Украины Юлией Свириденко, вице-премьер-министр и министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эббой Буш выразил заинтересованность шведского бизнеса в расширении своего присутствия в Украине и сотрудничества с украинскими компаниями в области энергетики, телекоммуникаций и кибербезопасности.

На встрече присутствовали: Ростислав Шурма, заместитель главы Офиса президента Украины, Владимир Кузьо и Алексей Соболев, заместители Министра экономики Украины, а также Мартин Оберг, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеция в Украине, и Даниэл Лильеберг, Государственный секретарь Министерства энергетики, бизнеса и промышленности.

Мы обсудили конкретные проекты, которые могут быть интересны для инвестиций шведским компаниям. Услышали от коллег, что шведский бизнес, который уже работает в Украине, заинтересован в увеличении своего присутствия, а потенциальные инвесторы выражают заинтересованность в сотрудничестве в таких высокотехнологичных отраслях, как классическая и зеленая энергетика, телекоммуникации и кибербезопасность. Для нас очень важно локализовать такие высокотехнологичные производства в Украине. У нас есть отличные возможности для сотрудничества, от которого в выигрыше будут обе страны - говорит Юлия Свириденко.

По ее словам, во время встречи обсуждались пути увеличения поддержки энергетического сектора Украины в условиях продолжающихся ракетных обстрелов со стороны Российской Федерации. Также обсуждались возможности инвестиций в другие ключевые сектора экономики, которые считаются приоритетными в период с 2024 по 2027 год и имеют большой потенциал для роста.

Была также обсуждена возможность привлечения шведского Экспортно-кредитного агентства для страхования военных рисков для шведских инвесторов. Одной из тем разговора было развитие женского предпринимательства в Украине и предоставление грантов для женщин на развитие бизнеса с целью уменьшения гендерного разрыва в оплате труда. Правительство возложило на себя задачу сократить этот разрыв с 18,6% до 13,6% к 2030 году.

Первый вице-премьер-министр Украины отметил, что украинские женщины все чаще готовы проходить обучение и переквалифицироваться на работы, которые ранее были "мужскими", такие как строительство, разминирование, перерабатывающая промышленность и другие.

Обсуждались также возможности участия Швеции в программах обучения для женщин-предпринимателей, чтобы они с новыми знаниями и навыками могли способствовать восстановлению Украины.

Напомним,

Украина и Швеция договорились углубить сотрудничество в ядерной отрасли для укрепления энергетической безопасности в Европе, включая разработку ядерного топлива западного производства для замены российских поставок и использования опыта Украины в поддержании стабильной работы атомной энергетики в военное время.