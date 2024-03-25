Украина и Дания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных закупок

"Агентство оборонных закупок" и Организация закупок и логистики Министерства обороны Дании (DALO) подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в оборонных закупках. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

В мероприятии приняли участие заместитель Министра обороны Украины Дмитрий Клименков, директор "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова, а также командующий DALO, генерал-лейтенант Ким Йоргенсен.

В рамках меморандума "Агентство оборонных закупок" и Организация закупок и логистики Министерства обороны Дании договорились об обмене опытом и сотрудничестве в сфере закупок вооружения на внешних рынках.

Закупки современного вооружения в сотрудничестве с нашими международными партнерами - один из ключевых фокусов "Агентства оборонных закупок". И мы убеждены, что усиление взаимодействия с Организацией закупок и логистики Министерства обороны Дании будет способствовать заключению новых контрактов и модернизации наших Вооруженных Сил - отметила директор "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова.

Напомним

Зимой во время визита в Украину министра обороны Швеции Пола Йонсона "Агентство оборонных закупок" Минобороны Украины заключило первый прямой контракт со шведским производственным предприятием.

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