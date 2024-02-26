"Агенція оборонних закупівель" уклала прямий контракт зі шведським підприємством - Міноборони
Київ • УНН
Перший прямий контракт був підписаний між Україною та шведською компанією-виробником під час візиту міністра оборони Швеції Пола Йонсона в Україну.
Під час візиту до України міністра оборони Швеції Пола Йонсона "Агенція оборонних закупівель" Міноборони України уклала перший прямий контракт зі шведським виробничим підприємством. Про це повідомляє пресслужба міністерства, пише УНН.
Деталі
Контракт став можливим завдяки підтримці "Адміністрації оборонних матеріалів Швеції, FMV" у межах Угоди про співпрацю між FMV та Міністерством оборони України, яка була підписана під час саміту НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.
Шлях у тисячу миль починається з першого кроку. І на цьому шляху ще багато проєктів, які ми маємо реалізувати у партнерстві із нашими колегами з FMV для забезпечення нагальних потреб Збройних сил України, але цей перший крок є відповідальним та найважливішим
Обговорив оборонну співпрацю: Зеленський зустрівся з Міністром оборони Швеції24.02.24, 22:32 • 31345 переглядiв
Передбачається, що співпраця зі шведською адміністрацією оборонних матеріалів повинна пришвидшити розбудову власної агенції та здійснювати подальші закупівлі, спираючись на кращий європейський досвід прозорості процесу придбання необхідних виробів шляхом використання та втілення кращих європейських моделей.
Доповнення
У міноборони додають, що узгоджений сторонами на початку лютого у Стокгольмі план дій, окрім запланованих контрактів, передбачає також можливість під'єднатися до поточних шведських закупівель вже зараз.
Досвід нашої співпраці за цим першим контрактом дозволить прокласти шлях для багатьох наступних контрактів у найближчий час та зміцнити Збройні сили України
Нагадаємо
Міністри оборони Швеції та України обговорили військову співпрацю та ефективність шведських самохідних артилерійських установок Archer, які Україна вже ефективно використовує на фронті.