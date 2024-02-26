"Агенція оборонних закупівель" уклала прямий контракт зі шведським підприємством - Міноборони

Під час візиту до України міністра оборони Швеції Пола Йонсона "Агенція оборонних закупівель" Міноборони України уклала перший прямий контракт зі шведським виробничим підприємством. Про це повідомляє пресслужба міністерства, пише УНН.

Деталі

Контракт став можливим завдяки підтримці "Адміністрації оборонних матеріалів Швеції, FMV" у межах Угоди про співпрацю між FMV та Міністерством оборони України, яка була підписана під час саміту НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.

Шлях у тисячу миль починається з першого кроку. І на цьому шляху ще багато проєктів, які ми маємо реалізувати у партнерстві із нашими колегами з FMV для забезпечення нагальних потреб Збройних сил України, але цей перший крок є відповідальним та найважливішим