"Агентство оборонных закупок" заключило прямой контракт со шведским предприятием - Минобороны
Первый прямой контракт был подписан между Украиной и шведской компанией-производителем во время визита министра обороны Швеции Пола Йонсона в Украину.
Правительство в этом году предусмотрело почти 45 млрд гривен на поддержку бизнеса - Шмыгаль
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в этом году украинское правительство выделило почти 45 миллиардов гривен на поддержку бизнес-программ и восстановление предприятий.
Более 90% украинских предприятий возвращаются к довоенным мощностям - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что более 90% украинских предприятий возобновили работу и возвращаются к довоенному уровню производства.
Хорватия отвергает обвинения Сербии относительно дипломатического скандала из-за войны рф против Украины
Хорватия отвергает обвинения Сербии во вмешательстве в ее внутренние дела из-за разных взглядов на войну россии против Украины.
Украина хочет закупить 1,5 тыс. школьных автобусов у отечественного производителя - Шмыгаль
Украинское правительство планирует закупить 1 500 школьных автобусов у отечественных производителей в течение трех лет в рамках инициативы по поддержке местных производителей.
ЕС продлил санкции против беларуси из-за репрессий и поддержки войны рф
Совет ЕС решил продлить санкции против беларуси еще на год до февраля 2025 года из-за продолжающихся репрессий в стране и постоянной поддержки войны россии против Украины.
"Можно импортировать из Украины": Латвия в ЕС призвала к санкциям на российское зерно
Латвия запретила импорт российского зерна на законодательном уровне и призвала к аналогичным санкциям со стороны ЕС, поскольку украинское зерно может заменить российский импорт.
ВАКС назначил залог в почти 4 миллиона гривен для руководительницы аппарата Харьковской ОГА
Высший антикоррупционный суд определил залог в размере 3 633 600 гривен для руководительницы аппарата Харьковской ОГА, подозреваемой в растрате более 15 миллионов гривен при закупке продуктов питания для гуманитарной помощи.
Власти работаем над открытием одного из аэропортов - Ермак
Украинские власти работают над тем, чтобы открыть в стране один из аэропортов.
Детей, потерявших родителей во время войны, обследовали в Макарове квалифицированные врачи "Охматдета"
26 квалифицированных врачей из "Охматдета" осмотрели более 100 детей в Макарове, которые потеряли родителей во время войны.