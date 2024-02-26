"Агентство оборонных закупок" заключило прямой контракт со шведским предприятием - Минобороны

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В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
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В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

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Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
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Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

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Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
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Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

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На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
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На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

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ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
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ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

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Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
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Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

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Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
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Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
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Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
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С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес
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Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

"Агентство оборонных закупок" заключило прямой контракт со шведским предприятием - Минобороны

Первый прямой контракт был подписан между Украиной и шведской компанией-производителем во время визита министра обороны Швеции Пола Йонсона в Украину.

Война •   •  14947 просмотра
"Агентство оборонных закупок" заключило прямой контракт со шведским предприятием - Минобороны

Правительство в этом году предусмотрело почти 45 млрд гривен на поддержку бизнеса - Шмыгаль

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в этом году украинское правительство выделило почти 45 миллиардов гривен на поддержку бизнес-программ и восстановление предприятий.

Экономика •   •  10815 просмотра
Правительство в этом году предусмотрело почти 45 млрд гривен на поддержку бизнеса - Шмыгаль

Более 90% украинских предприятий возвращаются к довоенным мощностям - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что более 90% украинских предприятий возобновили работу и возвращаются к довоенному уровню производства.

Экономика •   •  10998 просмотра
Более 90% украинских предприятий возвращаются к довоенным мощностям - Шмыгаль

Хорватия отвергает обвинения Сербии относительно дипломатического скандала из-за войны рф против Украины

Хорватия отвергает обвинения Сербии во вмешательстве в ее внутренние дела из-за разных взглядов на войну россии против Украины.

Война •   •  15087 просмотра
Хорватия отвергает обвинения Сербии относительно дипломатического скандала из-за войны рф против Украины

Украина хочет закупить 1,5 тыс. школьных автобусов у отечественного производителя - Шмыгаль

Украинское правительство планирует закупить 1 500 школьных автобусов у отечественных производителей в течение трех лет в рамках инициативы по поддержке местных производителей.

Экономика •   •  11410 просмотра
Украина хочет закупить 1,5 тыс. школьных автобусов у отечественного производителя - Шмыгаль

ЕС продлил санкции против беларуси из-за репрессий и поддержки войны рф

Совет ЕС решил продлить санкции против беларуси еще на год до февраля 2025 года из-за продолжающихся репрессий в стране и постоянной поддержки войны россии против Украины.

Политика •   •  10810 просмотра
ЕС продлил санкции против беларуси из-за репрессий и поддержки войны рф

"Можно импортировать из Украины": Латвия в ЕС призвала к санкциям на российское зерно

Латвия запретила импорт российского зерна на законодательном уровне и призвала к аналогичным санкциям со стороны ЕС, поскольку украинское зерно может заменить российский импорт.

Экономика •   •  12659 просмотра
"Можно импортировать из Украины": Латвия в ЕС призвала к санкциям на российское зерно

ВАКС назначил залог в почти 4 миллиона гривен для руководительницы аппарата Харьковской ОГА

Высший антикоррупционный суд определил залог в размере 3 633 600 гривен для руководительницы аппарата Харьковской ОГА, подозреваемой в растрате более 15 миллионов гривен при закупке продуктов питания для гуманитарной помощи.

Криминал и ЧП •   •  10669 просмотра
ВАКС назначил залог в почти 4 миллиона гривен для руководительницы аппарата Харьковской ОГА

Власти работаем над открытием одного из аэропортов - Ермак

Украинские власти работают над тем, чтобы открыть в стране один из аэропортов.

Война •   •  15923 просмотра
Власти работаем над открытием одного из аэропортов - Ермак

Детей, потерявших родителей во время войны, обследовали в Макарове квалифицированные врачи "Охматдета"

26 квалифицированных врачей из "Охматдета" осмотрели более 100 детей в Макарове, которые потеряли родителей во время войны.

Общество •   •  17686 просмотра
Детей, потерявших родителей во время войны, обследовали в Макарове квалифицированные врачи "Охматдета"