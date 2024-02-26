"Агентство оборонных закупок" заключило прямой контракт со шведским предприятием - Минобороны

Во время визита в Украину министра обороны Швеции Пола Йонсона "Агентство оборонных закупок" Минобороны Украины заключило первый прямой контракт со шведским производственным предприятием. Об этом сообщает пресс-служба министерства, пишет УНН.

Детали

Контракт стал возможным благодаря поддержке "Администрации оборонных материалов Швеции, FMV" в рамках Соглашения о сотрудничестве между FMV и Министерством обороны Украины, которое было подписано во время саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

Путь в тысячу миль начинается с первого шага. И на этом пути еще много проектов, которые мы должны реализовать в партнерстве с нашими коллегами из FMV для обеспечения насущных потребностей Вооруженных сил Украины, но этот первый шаг является ответственным и важным - отметила директор "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова.

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Предполагается, что сотрудничество со шведской администрацией оборонных материалов должно ускорить развитие собственного агентства и осуществлять дальнейшие закупки, опираясь на лучший европейский опыт прозрачности процесса приобретения необходимых изделий путем использования и воплощения лучших европейских моделей.

Дополнение

В минобороны добавляют, что согласованный сторонами в начале февраля в Стокгольме план действий, кроме запланированных контрактов, предусматривает также возможность подключиться к текущим шведским закупкам уже сейчас.

Опыт нашего сотрудничества по этому первому контракту позволит проложить путь для многих последующих контрактов в ближайшее время и укрепить Вооруженные силы Украины - заявил генеральный директор FMV Горан Мортенссон.

Напомним

Министры обороны Швеции и Украины обсудили военное сотрудничество и эффективность шведских самоходных артиллерийских установок Archer, которые Украина уже эффективно использует на фронте.