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Обсудил оборонное сотрудничество: Зеленский встретился с Министром обороны Швеции

Обсудил оборонное сотрудничество: Зеленский встретился с Министром обороны Швеции

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 20:32  •  15757 просмотра

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Президент Зеленский встретился с Министром обороны Швеции Полом Джонсоном во вторую годовщину вторжения рф в Украину, чтобы обсудить перспективы совместного производства оружия и соглашение о гарантиях безопасности.

Во вторую годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Министром обороны Королевства Швеция Полом Йонсоном, передает УНН со ссылкой на офис Президента.

Сегодня день начала этой трагедии, и для нас очень важно, когда наши друзья находятся здесь

 - заявил Владимир Зеленский.

На встрече Глава украинского государства выразил благодарность правительству Швеции за мощную конкретную поддержку Украины, в частности в области обороны.

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Особо был отмечен ранее объявленный 15-й пакет помощи на сумму почти 700 млн евро, который стал рекордным по объему. Среди его составляющих - артиллерийские снаряды, системы ПВО и противотанковое оружие. Кроме того, Швеция внесла важный вклад в работу морской коалиции.

Основной темой обсуждения стали перспективы совместного производства оружия и будущие двусторонние переговоры с целью заключения соглашения о гарантиях безопасности.

Президент также поблагодарил за поддержку Швеции Украинской формулы мира и поделился информацией о подготовке к проведению первого Глобального саммита мира в Швейцарии.

Формат встреч с президентом Еврокомиссии и премьером Бельгии подчеркивает приоритет в отношениях с ЕС на этот год - Зеленский24 февраля 2024, 18:26 • 20724 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаПолитика
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
shveitsariyaШвейцария
shvetsiyaШвеция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Обговорив оборонну співпрацю: Зеленський зустрівся з Міністром оборони Швеції
Discussed defense cooperation: Zelenskyy meets with Swedish Defense Minister
Новости по теме

Обсудил оборонное сотрудничество: Зеленский встретился с Министром обороны Швеции

Президент Зеленский встретился с Министром обороны Швеции Полом Джонсоном во вторую годовщину вторжения рф в Украину, чтобы обсудить перспективы совместного производства оружия и соглашение о гарантиях безопасности.

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