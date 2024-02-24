Обсудил оборонное сотрудничество: Зеленский встретился с Министром обороны Швеции

Во вторую годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Министром обороны Королевства Швеция Полом Йонсоном, передает УНН со ссылкой на офис Президента.

Сегодня день начала этой трагедии, и для нас очень важно, когда наши друзья находятся здесь - заявил Владимир Зеленский.

На встрече Глава украинского государства выразил благодарность правительству Швеции за мощную конкретную поддержку Украины, в частности в области обороны.

Особо был отмечен ранее объявленный 15-й пакет помощи на сумму почти 700 млн евро, который стал рекордным по объему. Среди его составляющих - артиллерийские снаряды, системы ПВО и противотанковое оружие. Кроме того, Швеция внесла важный вклад в работу морской коалиции.

Основной темой обсуждения стали перспективы совместного производства оружия и будущие двусторонние переговоры с целью заключения соглашения о гарантиях безопасности.

Президент также поблагодарил за поддержку Швеции Украинской формулы мира и поделился информацией о подготовке к проведению первого Глобального саммита мира в Швейцарии.

Формат встреч с президентом Еврокомиссии и премьером Бельгии подчеркивает приоритет в отношениях с ЕС на этот год - Зеленский