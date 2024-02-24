Формат встреч с президентом Еврокомиссии и премьером Бельгии подчеркивает приоритет в отношениях с ЕС на этот год - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский отметил, что приоритет в переговорах с ЕС в этом году - защита Европы от российской агрессии и совместное решение имеющихся противоречий.
Президент Владимир Зеленский заявил, что формат встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо подчеркивает приоритет Украины в отношениях с Евросоюзом на этот год, передает УНН.
Формат встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо подчеркивает наш приоритет в отношениях с Евросоюзом на этот год. Мы должны быть не менее активными в направлении евроинтеграции Украины, чем в прошлом году
Он подчеркнул, что нужно вместе решать каждое из имеющихся в Европе противоречий, и нужно вместе защищать Европу от всех форм российской агрессии.
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Формат встреч с президентом Еврокомиссии и премьером Бельгии подчеркивает приоритет в отношениях с ЕС на этот год - Зеленский
Зеленский отметил, что приоритет в переговорах с ЕС в этом году - защита Европы от российской агрессии и совместное решение имеющихся противоречий.
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