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Формат встреч с президентом Еврокомиссии и премьером Бельгии подчеркивает приоритет в отношениях с ЕС на этот год - Зеленский

Формат встреч с президентом Еврокомиссии и премьером Бельгии подчеркивает приоритет в отношениях с ЕС на этот год - Зеленский

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 18:26  •  5387 просмотра

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Зеленский отметил, что приоритет в переговорах с ЕС в этом году - защита Европы от российской агрессии и совместное решение имеющихся противоречий.

Президент Владимир Зеленский заявил, что формат встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо подчеркивает приоритет Украины  в отношениях с Евросоюзом на этот год, передает УНН.

Формат встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо подчеркивает наш приоритет в отношениях с Евросоюзом на этот год. Мы должны быть не менее активными в направлении евроинтеграции Украины, чем в прошлом году

- написал Зеленский в Telegram.

Он подчеркнул, что нужно вместе решать каждое из имеющихся в Европе противоречий, и нужно вместе защищать Европу от всех форм российской агрессии.

Наша Европа есть и будет среди глобальных лидеров

- добавил Зеленский.

Украина и Италия подписали двустороннее соглашение по безопасности - Зеленский24 февраля 2024, 14:53 • 32757 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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