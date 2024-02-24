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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10292 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Формат зустрічей з президенткою Єврокомісії та премʼєром Бельгії підкреслює пріоритет у відносинах з ЄС на цей рік – Зеленський

Київ • УНН

 • 27931 перегляди

Зеленський зазначив, що пріоритет у перемовинах з ЄС цього року - захист Європи від російської агресії та спільне вирішення наявних протиріч.

Формат зустрічей з президенткою Єврокомісії та премʼєром Бельгії підкреслює пріоритет у відносинах з ЄС на цей рік – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що формат зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та премʼєр-міністром Бельгії Александром Де Кроо підкреслює пріоритет України  у відносинах із Євросоюзом на цей рік, передає УНН.

Формат зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та премʼєр-міністром Бельгії Александром Де Кроо підкреслює наш пріоритет у відносинах із Євросоюзом на цей рік. Маємо бути не менш активними в напрямку євроінтеграції України, ніж минулого року

- написав Зеленський у Telegram.

Він наголосив, що потрібно разом вирішувати кожне з наявних у Європі протиріч, і потрібно разом захищати Європу від усіх форм російської агресії.

Наша Європа є і буде серед глобальних лідерів

- додав Зеленський.

Україна та Італія підписали двосторонню безпекову угоду – Зеленський24.02.24, 16:53 • 39297 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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