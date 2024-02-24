Формат зустрічей з президенткою Єврокомісії та премʼєром Бельгії підкреслює пріоритет у відносинах з ЄС на цей рік – Зеленський
Київ • УНН
Зеленський зазначив, що пріоритет у перемовинах з ЄС цього року - захист Європи від російської агресії та спільне вирішення наявних протиріч.
Президент Володимир Зеленський заявив, що формат зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та премʼєр-міністром Бельгії Александром Де Кроо підкреслює пріоритет України у відносинах із Євросоюзом на цей рік, передає УНН.
Формат зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та премʼєр-міністром Бельгії Александром Де Кроо підкреслює наш пріоритет у відносинах із Євросоюзом на цей рік. Маємо бути не менш активними в напрямку євроінтеграції України, ніж минулого року
Він наголосив, що потрібно разом вирішувати кожне з наявних у Європі протиріч, і потрібно разом захищати Європу від усіх форм російської агресії.
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