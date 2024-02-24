Обговорив оборонну співпрацю: Зеленський зустрівся з Міністром оборони Швеції
Київ • УНН
Президент Зеленський зустрівся з Міністром оборони Швеції Полом Джонсоном у другу річницю вторгнення рф в Україну, щоб обговорити перспективи спільного виробництва зброї та угоду про гарантії безпеки.
У другу річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Міністром оборони Королівства Швеція Полом Йонсоном, передає УНН із посиланням на офіс Президента.
Сьогодні день початку цієї трагедії, і для нас дуже важливо, коли наші друзі перебувають тут
На зустрічі Глава української держави висловив вдячність уряду Швеції за потужну конкретну підтримку України, зокрема в області оборони.
Особливо було відзначено раніше оголошений 15-й пакет допомоги на суму майже 700 млн євро, який став рекордним за обсягом. Серед його складових– артилерійські снаряди, системи ППО та протитанкова зброя. Крім того, Швеція внесла важливий внесок у роботу морської коаліції.
Основною темою обговорення стали перспективи спільного виробництва зброї та майбутні двосторонні переговори з метою укладення угоди про безпекові гарантії.
Президент також подякував за підтримку Швеції Української формули миру та поділився інформацією про підготовку до проведення першого Глобального саміту миру в Швейцарії.
Формат зустрічей з президенткою Єврокомісії та премʼєром Бельгії підкреслює пріоритет у відносинах з ЄС на цей рік – Зеленський24.02.24, 20:26 • 27931 перегляд