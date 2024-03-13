"Агентство оборонных закупок" заключило соглашение с корейской компанией для обеспечения ВСУ транспортом

"Агентство оборонных закупок" Министерства обороны и корейской компанией KG Mobility Corp (SsangYong) подписали меморандум о сотрудничестве в закупке транспорта для нужд Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что агентство уже наработало предложения по изменениям в законодательство, которые позволят закупать пикапы и другие необходимые для нужд ВСУ товары без уплаты акциза, пошлины и НДС.

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В планах - подписание нескольких прямых соглашений с крупнейшими производителями пикапов, чтобы диверсифицировать риски и обеспечить лучшие ценовые предложения.

Для проведения эффективных закупок пикапов важно налаживать прямое сотрудничество с производителями. Ведь отсутствие дополнительных посредников при заключении контракта позволит нам получать самые выгодные цены и обеспечивать военных большим количеством транспорта - отметила директор "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова.

Справочно

KG Mobility Corporation корейская машиностроительная компания, четвертый по величине производитель легковых автомобилей в Корее. В Украине компания имеет 10 дилерских центров

Напомним

Зимой во время визита в Украину министра обороны Швеции Пола Йонсона "Агентство оборонных закупок" Минобороны Украины заключило первый прямой контракт со шведским производственным предприятием.