"Агентство оборонных закупок" отбирает членов наблюдательного совета в Prozorro - Минобороны

Независимых членов наблюдательного совета "Агентства оборонных закупок" будут подбирать в системе Prozorro. О том, по каким качествам будут выбирать членов новой структуры пишет УНН со ссылкой на данные Министерства обороны Украины.

Важно иметь профессиональных и независимых экспертов в наблюдательном совете оборонного агентства. Это обеспечит еще более высокую эффективность наших оборонных закупок. Объявление тендера на отбор рекрутинговой компании - шаг в направлении повышения корпоративных стандартов управления агентства и контроля за его работой. - отметил заместитель Министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Детали

Независимых экспертов в наблюдательный совет "Агентства оборонных закупок" приняли решение отбирать через механизм упрощенной закупки в системе Prozorro.

Конечный срок подачи предложений: 13 марта 2024 года (07:00).

В Минобороны рассказали, что в наблюдательный совет войдет пять человек - трое независимых и два представителя от государства.

В частности, к компетенции наблюдательного совета будет относиться:

согласование проектов стратегии агентства, финпланов и инвестпланов

установление показателей эффективности деятельности директора, контроль выполнения и оценка результатов его деятельности

рассмотрение отчета директора и утверждение мероприятий по результатам его рассмотрения

утверждение кандидатур заместителей директора

формирование антикоррупционной политики

назначение и прекращение полномочий руководителя подразделения внутреннего аудита

"Наша цель - привлечь квалифицированных членов наблюдательного совета, которые помогут обеспечить высокие стандарты работы в оборонных закупках. Публичное объявление тендера демонстрирует нашу приверженность прозрачности и открытости в процессе перезагрузки агентства", - подчеркнула директор "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова.

Закупка услуг рекрутинговой компании будет осуществляться за средства донора (средства программы поддержки от Специального советника по вопросам обороны, финансируемой правительством Великобритании в Украине).

Минобороны приобретет 20 000 "Мавиков" через систему Prozorro

Дополнительно

В оборонном ведомстве подчеркнули, что закупка объявлена исключительно в части объявления и подачи предложений, во исполнение меморандума о сотрудничестве между "Агентством оборонных закупок" и общественной организацией "Фонд экспертной поддержки управления и экономического развития". Последний будет выступать заказчиком указанных услуг, выберет рекрутинговую компанию и заключит с ней договор за пределами электронной системы закупок.

Таким образом, государственное предприятие Министерства обороны Украины "Агентство оборонных закупок" не будет непосредственно заключать договор с рекрутинговой компанией. Упрощенная закупка будет завершена после окончания периода подачи предложений.

Напомним

В конце января 2024 года Министерство обороны Украины издало приказ о назначении Марины Безруковой директором государственного предприятия "Агентство оборонных закупок". Отмечалось, что ранее она разработала и внедрила в Национальной энергетической компании "Укрэнерго" современную политику закупок, основанную на принципах прозрачности, эффективности и распределения полномочий.