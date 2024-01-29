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Очільницею "Агенції оборонних закупівель" призначили Марину Безрукову

Очільницею "Агенції оборонних закупівель" призначили Марину Безрукову

Київ • УНН

 • 19882 перегляди

Марина Безрукова призначена директором Агентства з питань оборонних закупівель України. Це перший крок у реформуванні агентства відповідно до стандартів НАТО та запобігання корупції у сфері оборонних закупівель.

Міністерство оборони України видало наказ про призначення Марини Безрукової директором державного підприємства "Агенція оборонних закупівель". Про це повідомляє пресслужба Міноборони, пише УНН.

Міноборони вибудовує нову архітектуру закупівель, яка унеможливить прояви корупції та буде відповідати стандартам НАТО. Зміна менеджменту – це перший крок до кардинального перезавантаження "Агенції оборонних закупівель. Наш пріоритет – це своєчасне та якісне забезпечення наших воїнів усім необхідним. Без простору для корупції,

- зазначив заступник Міністра оборони Дмитро Кліменков.

Деталі

У міністерстві зауважили, що Безрукова має понад 20 років досвіду в управлінні ланцюгами постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями (США, Канада, Європа, Близький Схід, Африка). У 2017-2024 роках працювала в Національній енергетичній компанії "Укренерго", де розробила та впровадила сучасну політику закупівель, засновану на принципах прозорості, ефективності та розподілу повноважень.

Так, "Укренерго" однією з перших серед держкомпаній перевела всі закупівлі на платформу ProZorro, створила інститут уповноважених осіб, відповідальних за закупівлі, дирекцію з управління ланцюгами постачання з категорійним менеджментом у закупівлях, а також впровадила допоміжні функції внутрішнього аудиту та комплаєнсу.

Результатом цього стало зниження цін у закупівлях в середньому на 14%; зменшення середнього часу проведення закупівель на 20%; підвищення кваліфікації закупівельної команди. За останні п’ять років "Укренерго" заощадила на закупівлях понад 1,2 мільярда гривень.

Ефективні та прозорі закупівлі зброї – запорука національної безпеки, а транспарентність, цифровізація та нульова толерантність до корупції – основні принципи нашої роботи. Ми маємо робити акцент на інноваціях та стратегічних партнерствах, щоб забезпечити найсучасніше озброєння для ЗСУ. Віддаючи перевагу передовим технологіям та постійно вдосконалюючи власний арсенал, ми суттєво покращимо оснащення наших військ,

- підкреслила Безрукова.

Доповнення

Як зазначили в Міноборони, зміна очільника є першим кроком до трансформації "Агенції оборонних закупівель". Наступний етап – створення Наглядової ради з професійних та компетентних менеджерів міжнародного рівня.

Довідково

Марина Безрукова – магістр з фінансів (КНУ ім. Тараса Шевченка (2001)), спеціаліст з правознавства (КНУ ім. Тараса Шевченка (2007)), магістр управління бізнесом – MBA (Київська школа економіки (2020)).Із січня 2017 року працювала в НЕК "Укренерго" на посадах члена правління, директора з управління ланцюгами постачання тощо. Раніше – в корпоративному секторі в компаніях різних сегментів економіки.

"Готуємо нові оборонні пакети для наших воїнів" – Зеленський28.01.24, 21:30 • 31408 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
kyivska-shkola-ekonomikyКиївська школа економіки
kyivskyi-natsionalnyi-universytet-imeni-tarasa-shevchenkaКиївський національний університет імені Тараса Шевченка
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
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