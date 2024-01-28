"Готуємо нові оборонні пакети для наших воїнів" – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, 28 січня, анонсував нові домовленості з країнами-партнерами на наступному тижні, передає УНН.

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На новий тиждень уже є графік міжнародної комунікації, який посилить нашу державу. І те, що стосується позицій у Європі – у відносинах з Євросоюзом, і з нашими сусідами в Євросоюзі, і те, що стосується міжнародних інституцій – тих, які повинні захищати міжнародне право, і, звичайно, готуємо нові оборонні пакети для наших воїнів. За підсумками й нового тижня зможемо сказати, що Україна стала сильніше сказав Зеленський.

За його словами, важливо, щоб "кожен тиждень додавав нашим двостороннім відносинам з партнерами більше чітких домовленостей, а оборонним коаліціям – більше стійкості в постачанні зброї, снарядів і техніки".

Я дякую всім у світі, хто допомагає саме так - щоб домовленості працювали, а стійкість наших воїнів базувалася на стійкості наших партнерів додав Зеленський

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