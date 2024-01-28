"Готовим новые оборонные пакеты для наших воинов" - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, 28 января, анонсировал новые договоренности со странами-партнерами на следующей неделе, передает УНН.

Детали

На новую неделю уже есть график международной коммуникации, который усилит наше государство. И то, что касается позиций в Европе - в отношениях с Евросоюзом, и с нашими соседями в Евросоюзе, и то, что касается международных институтов - тех, которые должны защищать международное право, и, конечно, готовим новые оборонные пакеты для наших воинов. По итогам и новой недели сможем сказать, что Украина стала сильнее сказал Зеленский.

По его словам, важно, чтобы "каждая неделя добавляла нашим двусторонним отношениям с партнерами больше четких договоренностей, а оборонным коалициям - больше устойчивости в поставках оружия, снарядов и техники".

Я благодарю всех в мире, кто помогает именно так - чтобы договоренности работали, а стойкость наших воинов базировалась на стойкости наших партнеров добавил Зеленский

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