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Зеленский провел Ставку: поручил подготовить планы дальнейшего прикрытия городов и критических объектов с воздуха

Зеленский провел Ставку: поручил подготовить планы дальнейшего прикрытия городов и критических объектов с воздуха

Киев  •  УНН

26 январь 2024, 13:19  •  12585 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, на которой обсудил ситуацию в Авдеевке, Купянске, на юге, а также вопрос со снарядами и беспилотниками. Он поручил подготовить планы дальнейшей воздушной защиты городов, населенных пунктов и критически важных объектов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в пятницу, что провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где участники обсудили ситуацию в районах Авдеевки, Купянска и на юге, вопросы снарядов и дронов. Глава государства также поручил подготовить планы дальнейшего прикрытия городов, громад и критических объектов с воздуха, передает УНН.

Провел Ставку. Авдеевка, Купянск, юг - все важнейшие направления наших действий. Подробные доклады Главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Москалева, Гнатова и других

- написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, еще один фокус внимания - снаряды. "Поиск новых контрактов, взаимодействие с партнерами по ритмичности МТП, постоянное наращивание собственного производства. Также дроны, работа над увеличением как объемов, так и дальности применения", - указал Зеленский.

Заслушал доклад о защите прифронтовых и приграничных территорий, особенно от российского воздушного террора. Поручил подготовить детальные планы дальнейшего прикрытия городов, громад и критических объектов с воздуха

- сказал Президент.

Рамштайн-18: Остин призвал "копать глубже" для предоставления Украине больше средств ПВО и перехвата23 январь 2024, 14:00 • 22534 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Политика
Зеленський провів Ставку: доручив підготувати плани подальшого прикриття міст і критичних об'єктів з повітря
Zelenskyy holds a meeting with the Chief of Staff: he instructed to prepare plans for further air cover of cities and critical facilities
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Зеленский провел Ставку: поручил подготовить планы дальнейшего прикрытия городов и критических объектов с воздуха

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, на которой обсудил ситуацию в Авдеевке, Купянске, на юге, а также вопрос со снарядами и беспилотниками. Он поручил подготовить планы дальнейшей воздушной защиты городов, населенных пунктов и критически важных объектов.

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