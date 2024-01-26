Зеленский провел Ставку: поручил подготовить планы дальнейшего прикрытия городов и критических объектов с воздуха
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, на которой обсудил ситуацию в Авдеевке, Купянске, на юге, а также вопрос со снарядами и беспилотниками. Он поручил подготовить планы дальнейшей воздушной защиты городов, населенных пунктов и критически важных объектов.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в пятницу, что провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где участники обсудили ситуацию в районах Авдеевки, Купянска и на юге, вопросы снарядов и дронов. Глава государства также поручил подготовить планы дальнейшего прикрытия городов, громад и критических объектов с воздуха, передает УНН.
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По его словам, еще один фокус внимания - снаряды. "Поиск новых контрактов, взаимодействие с партнерами по ритмичности МТП, постоянное наращивание собственного производства. Также дроны, работа над увеличением как объемов, так и дальности применения", - указал Зеленский.
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Зеленский провел Ставку: поручил подготовить планы дальнейшего прикрытия городов и критических объектов с воздуха
Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, на которой обсудил ситуацию в Авдеевке, Купянске, на юге, а также вопрос со снарядами и беспилотниками. Он поручил подготовить планы дальнейшей воздушной защиты городов, населенных пунктов и критически важных объектов.
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