Зеленский провел Ставку: поручил подготовить планы дальнейшего прикрытия городов и критических объектов с воздуха

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в пятницу, что провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где участники обсудили ситуацию в районах Авдеевки, Купянска и на юге, вопросы снарядов и дронов. Глава государства также поручил подготовить планы дальнейшего прикрытия городов, громад и критических объектов с воздуха, передает УНН.

Провел Ставку. Авдеевка, Купянск, юг - все важнейшие направления наших действий. Подробные доклады Главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Москалева, Гнатова и других - написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, еще один фокус внимания - снаряды. "Поиск новых контрактов, взаимодействие с партнерами по ритмичности МТП, постоянное наращивание собственного производства. Также дроны, работа над увеличением как объемов, так и дальности применения", - указал Зеленский.

Заслушал доклад о защите прифронтовых и приграничных территорий, особенно от российского воздушного террора. Поручил подготовить детальные планы дальнейшего прикрытия городов, громад и критических объектов с воздуха - сказал Президент.

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