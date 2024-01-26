Зеленський провів Ставку: доручив підготувати плани подальшого прикриття міст і критичних об'єктів з повітря

Президент України Володимир Зеленський повідомив у п'ятницю, що провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де учасники обговорили ситуацію у районах Авдіївки, Куп'янська та на півдні, питання снарядів та дронів. Глава держави також доручив підготувати плани подальшого прикриття міст, громад і критичних об'єктів з повітря, передає УНН.

Провів Ставку. Авдіївка, Куп’янськ, південь – усі найважливіші напрямки наших дій. Детальні доповіді Головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Москальова, Гнатова й інших - написав Зеленський у соцмережах.

З його слів, ще один фокус уваги – снаряди. "Пошук нових контрактів, взаємодія з партнерами щодо ритмічності МТД, постійне нарощування власного виробництва. Також дрони, робота над збільшенням як обсягів, так і дальності застосування", - вказав Зеленський.

Заслухав доповідь щодо захисту прифронтових та прикордонних територій, особливо від російського повітряного терору. Доручив підготувати детальні плани подальшого прикриття міст, громад і критичних об'єктів з повітря - сказав Президент.

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