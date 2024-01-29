Руководительницей "Агентства оборонных закупок" назначили Марину Безрукову

Министерство обороны Украины издало приказ о назначении Марины Безруковой директором государственного предприятия "Агентство оборонных закупок". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, пишет УНН.

Минобороны выстраивает новую архитектуру закупок, которая сделает невозможным проявления коррупции и будет соответствовать стандартам НАТО. Смена менеджмента - это первый шаг к кардинальной перезагрузке "Агентства оборонных закупок. Наш приоритет - это своевременное и качественное обеспечение наших воинов всем необходимым. Без пространства для коррупции, - отметил заместитель Министра обороны Дмитрий Клименков.

Детали

В министерстве отметили, что Безрукова имеет более 20 лет опыта в управлении цепочками поставок и развития партнерства с иностранными компаниями (США, Канада, Европа, Ближний Восток, Африка). В 2017-2024 годах работала в Национальной энергетической компании "Укрэнерго", где разработала и внедрила современную политику закупок, основанную на принципах прозрачности, эффективности и распределения полномочий.

Так, "Укрэнерго" одной из первых среди госкомпаний перевела все закупки на платформу ProZorro, создала институт уполномоченных лиц, ответственных за закупки, дирекцию по управлению цепочками поставок с категорийным менеджментом в закупках, а также внедрила вспомогательные функции внутреннего аудита и комплаенса.

Результатом этого стало снижение цен в закупках в среднем на 14%; уменьшение среднего времени проведения закупок на 20%; повышение квалификации закупочной команды. За последние пять лет "Укрэнерго" сэкономила на закупках более 1,2 миллиарда гривен.

Эффективные и прозрачные закупки оружия - залог национальной безопасности, а транспарентность, цифровизация и нулевая толерантность к коррупции - основные принципы нашей работы. Мы должны делать акцент на инновациях и стратегических партнерствах, чтобы обеспечить современное вооружение для ВСУ. Отдавая предпочтение передовым технологиям и постоянно совершенствуя собственный арсенал, мы существенно улучшим оснащение наших войск, - подчеркнула Безрукова.

Дополнение

Как отметили в Минобороны, смена руководителя является первым шагом к трансформации "Агентства оборонных закупок". Следующий этап - создание Наблюдательного совета из профессиональных и компетентных менеджеров международного уровня.

Справочно

Марина Безрукова - магистр финансов (КНУ им. Тараса Шевченко (2001)), специалист по правоведению (КНУ им. Тараса Шевченко (2007)), магистр управления бизнесом - MBA (Киевская школа экономики (2020)) С января 2017 года работала в НЭК "Укрэнерго" на должностях члена правления, директора по управлению цепями поставок и т.д. Ранее - в корпоративном секторе в компаниях различных сегментов экономики.

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