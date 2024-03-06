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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минобороны приобретет 20 000 "Мавиков" через систему Prozorro

Минобороны приобретет 20 000 "Мавиков" через систему Prozorro

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 18:16  •  11192 просмотра

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Министерство обороны впервые приобретет через систему Prozorro 20 000 беспилотных авиационных комплексов (БпАК). Тендеры объявлены на Mavic 3E и Mavic 3 Thermal. Общей стоимостью почти 3 миллиарда гривен

"Агентство оборонных закупок" Министерства обороны впервые приобретет через систему Prozorro 20 000 беспилотных авиационных комплексов (БпАК). Тендеры объявлены на Mavic 3E и Mavic 3 Thermal. На оба заказа Минобороны рассчитывает потратить почти 3 миллиарда гривен (без учета НДС - ред.). Об этом пишет УНН со ссылкой на данные оборонного ведомства.

Детали

Соответствующие объявления на Мавики опубликованы в Prozorro еще 4 марта. Минобороны планирует приобрести:

-        БпАК типа DJI  Mavic 3E  - 15000 единиц. Ожидаемая стоимость - 2 000 550 000 грн (без НДС).

-        БпАК типа DJI Mavic 3 Thermal - 5000 единиц. Ожидаемая стоимость - 989 081 667 грн (без НДС).

Срок поставки: до 31 мая 2024 года.

В ведомстве также отметили, что ожидаемая стоимость дронов рассчитана путем вывода средней цены на основе полученных коммерческих предложений.

Дроны играют критическую роль в современных военных операциях, обеспечивая надежное осуществление разведывательных, навигационных и атакующих функций. С помощью этих технологий Вооруженные силы Украины смогут эффективнее бить врага и быстрее освободить оккупированные территории. 

 - отметил заместитель Министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

В Минобороны объяснили, что закупка будет происходить путем применения рамочного соглашения в соответствии с Особенностями осуществления оборонных закупок на период действия правового режима военного положения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 11.11.2022 №1275. В свою очередь, это позволит конкурентным способом закупать необходимые товарные позиции, не раскрывая для общего доступа чувствительную информацию.

Дополнительно

"Агентство оборонных закупок" вместе с "Государственным оператором тыла" является одним из закупочных агентств Минобороны и закупает вооружение и боеприпасы для ВСУ. 

Оба агентства работают по современным корпоративным стандартам и ориентируются на подходы, которые практикуют в НАТО.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаЭкономикаТехнологии
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
natoNATO
dji-mavicDJI Mavic
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