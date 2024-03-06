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Міноборони придбає 20 000 "Мавіків" через систему Prozorro

Київ • УНН

 • 33188 перегляди

Міністерство оборони вперше придбає через систему Prozorro 20 000 безпілотних авіаційних комплексів (БпАК). Тендери оголошені на Mavic 3E та Mavic 3 Thermal. Загальною вартістю майже 3 мільярди гривень

Міноборони придбає 20 000 "Мавіків" через систему Prozorro

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони вперше придбає через систему Prozorro 20 000 безпілотних авіаційних комплексів (БпАК). Тендери оголошені на Mavic 3E та Mavic 3 Thermal. На обидва замовлення Міноборони розраховує витратити майже 3 мільярди гривень (без урахування ПДВ – ред.). Про це пише УНН із посиланням на дані оборонного відомства.

Деталі

Відповідні оголошення на Мавіки опубліковані в Prozorro ще 4 березня. Міноборони планує придбати:

·        БпАК типу DJI  Mavic 3E  – 15000 одиниць. Очікувана вартість – 2 000 550 000 грн (без ПДВ).

·        БпАК типу DJI Mavic 3 Thermal – 5000 одиниць. Очікувана вартість – 989 081 667 грн (без ПДВ).

Термін постачання: до 31 травня 2024 року.

У відомстві також зауважили, що очікувана вартість дронів розрахована шляхом виведення середньої ціни на основі отриманих комерційних пропозицій.

Дрони відіграють критичну роль у сучасних військових операціях, забезпечуючи надійне здійснення розвідувальних, навігаційних та атакуючих функцій. За допомогою цих технологій Збройні сили України зможуть ефективніше бити ворога та швидше звільнити окуповані території. 

 – зазначив заступник Міністра оборони України Дмитро Кліменков.

У Міноборони пояснили, що закупівля відбуватиметься шляхом застосування рамкової угоди відповідно до Особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2022 №1275. У свою чергу, це дозволить у конкурентний спосіб закуповувати необхідні товарні позиції, не розкриваючи для загального доступу чутливу інформацію.

Додатково

"Агенція оборонних закупівель" разом з "Державним оператором тилу" є однією зі закупівельних агенцій Міноборони і закуповує озброєння та боєприпаси для ЗСУ. 

Обидві агенції працюють за сучасними корпоративними стандартами і орієнтуються на підходи, які практикують у НАТО.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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