Міноборони придбає 20 000 "Мавіків" через систему Prozorro
Київ • УНН
Міністерство оборони вперше придбає через систему Prozorro 20 000 безпілотних авіаційних комплексів (БпАК). Тендери оголошені на Mavic 3E та Mavic 3 Thermal. Загальною вартістю майже 3 мільярди гривень
"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони вперше придбає через систему Prozorro 20 000 безпілотних авіаційних комплексів (БпАК). Тендери оголошені на Mavic 3E та Mavic 3 Thermal. На обидва замовлення Міноборони розраховує витратити майже 3 мільярди гривень (без урахування ПДВ – ред.). Про це пише УНН із посиланням на дані оборонного відомства.
Деталі
Відповідні оголошення на Мавіки опубліковані в Prozorro ще 4 березня. Міноборони планує придбати:
· БпАК типу DJI Mavic 3E – 15000 одиниць. Очікувана вартість – 2 000 550 000 грн (без ПДВ).
· БпАК типу DJI Mavic 3 Thermal – 5000 одиниць. Очікувана вартість – 989 081 667 грн (без ПДВ).
Термін постачання: до 31 травня 2024 року.
У відомстві також зауважили, що очікувана вартість дронів розрахована шляхом виведення середньої ціни на основі отриманих комерційних пропозицій.
Дрони відіграють критичну роль у сучасних військових операціях, забезпечуючи надійне здійснення розвідувальних, навігаційних та атакуючих функцій. За допомогою цих технологій Збройні сили України зможуть ефективніше бити ворога та швидше звільнити окуповані території.
У Міноборони пояснили, що закупівля відбуватиметься шляхом застосування рамкової угоди відповідно до Особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2022 №1275. У свою чергу, це дозволить у конкурентний спосіб закуповувати необхідні товарні позиції, не розкриваючи для загального доступу чутливу інформацію.
Додатково
"Агенція оборонних закупівель" разом з "Державним оператором тилу" є однією зі закупівельних агенцій Міноборони і закуповує озброєння та боєприпаси для ЗСУ.
Обидві агенції працюють за сучасними корпоративними стандартами і орієнтуються на підходи, які практикують у НАТО.