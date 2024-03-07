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"Агенція оборонних закупівель" відбирає членів наглядової ради у Prozorro - Міноборони

Київ • УНН

 • 62918 перегляди

Агентство оборонних закупівель обиратиме незалежних членів Наглядової ради через систему Prozorro з метою забезпечення високих стандартів та прозорості у сфері оборонних закупівель.

"Агенція оборонних закупівель" відбирає членів наглядової ради у Prozorro - Міноборони

Незалежних членів наглядової ради "Агенції оборонних закупівель" підбиратимуть у системі Prozorro. Про те за якими якостями будуть обирати членів нової структури пише УНН із посиланням на дані Міністерства оборони України.

Важливо мати професійних та незалежних експертів у наглядовій раді оборонної агенції. Це забезпечить ще вищу ефективність наших оборонних закупівель. Оголошення тендеру на відбір рекрутингової компанії – крок у напрямку підвищення корпоративних стандартів управління агенції та контролю за її роботою. 

– зазначив заступник Міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Деталі

Незалежних експертів до наглядової ради "Агенції оборонних закупівель" прийняли рішення відбирати через механізм спрощеної закупівлі в системі Prozorro.

Кінцевий термін подання пропозицій: 13 березня 2024 року (07:00).

У Міноборони розповіли, що до наглядової ради увійде п'ять людей – троє незалежних та два представника від держави.

Зокрема, до компетенції наглядової ради належатиме:

  • погодження проєктів стратегії агенції, фінпланів та інвестпланів
  • встановлення показників ефективності діяльності директора, контроль виконання та оцінка результатів його діяльності
  • розгляд звіту директора та затвердження заходів за результатами його розгляду
  • затвердження кандидатур заступників директора
  • формування антикорупційної політики
  • призначення та припинення повноважень керівника підрозділу внутрішнього аудиту

"Наша мета – залучити кваліфікованих членів наглядової ради, які допоможуть забезпечити високі стандарти роботи в оборонних закупівлях. Публічне оголошення тендеру демонструє нашу відданість прозорості та відкритості в процесі перезавантаження агенції", – підкреслила директорка "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова.

Закупівля послуг рекрутингової компанії здійснюватиметься за кошти донора (кошти програми підтримки від Спеціального радника з питань оборони, що фінансується урядом Великої Британії в Україні).

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Додатково

В оборонному відомстві підкреслили, що закупівля оголошена виключно в частині оголошення та подання пропозицій, на виконання меморандуму про співпрацю між "Агенцією оборонних закупівель" та громадською організацією "Фонд експертної підтримки врядування та економічного розвитку". Останній виступатиме замовником зазначених послуг, обере рекрутингову компанію та укладе з нею договір за межами електронної системи закупівель.

Таким чином, державне підприємство Міністерства оборони України "Агенція оборонних закупівель" не буде безпосередньо укладати договір із рекрутинговою компанією. Спрощена закупівля буде завершена після закінчення періоду подання пропозицій.

Нагадаємо

Наприкінці січня 2024 року Міністерство оборони України видало наказ про призначення Марини Безрукової директором державного підприємства "Агенція оборонних закупівель". Зазначалось, що раніше вона  розробила та впровадила в Національній енергетичній компанії "Укренерго" сучасну політику закупівель, засновану на принципах прозорості, ефективності та розподілу повноважень.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

ВійнаЕкономікаПолітика
Міністерство оборони України
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