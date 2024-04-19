Министры обороны США и Норвегии обсудили поддержку Украины и стратегическое партнерство

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росСМИ распространяют дезинформацию о нападении на украинских военных в Ивано-Франковске
рф ложно заявила о нападении россиян на украинские силы в Ивано-Франковске, но мэр города опроверг это. Он заявил, что вражеские беспилотники, которые нацеливались на инфраструктуру, были уничтожены.
Ракета из Черного моря нацелилась на Одесскую область
Российская ракета из Черного моря нацелилась на Одесскую область Украины.
Оккупанты снова атаковали Никополь, вызвав пожар в частном доме
В Никополе Днепропетровской области из-за российского обстрела загорелся частный дом площадью 60 квадратных метров, но спасатели потушили пожар без жертв.
"Шахеды" рф с Черного моря направляются в Одессу
Военно-воздушные Силы Украины информируют о запуске "Шахедов" из Черного моря в направлении Одессы.
США наложили вето на заявку Палестины на полноправное членство в ООН
Америка наложила вето на заявку Палестины на полноправное членство в ООН, заблокировав признание палестинской государственности.
DeepState: рф продвинулась в Новокалиново. Идут бои за электроподстанцию в Очеретино
российские войска продвинулись в Новокалиново. Кроме того, продолжаются бои за контроль над электрической подстанцией в Очеретино.
Ермак обсудил с гендиректором разведки Италии саммит G7, саммит мира и использование замороженных российских активов на восстановление Украины
Андрей Ермак обсудил с генеральным директором Департамента разведки и безопасности Италии приоритеты председательства Италии в G7, подготовку к мирному саммиту, организованному Украиной и Швейцарией, а также использование замороженных российских активов для восстановления Украины.
"Агенты в рясах": как священнослужители УПЦ (МП) работали на фсб рф - Бигус.инфо
Расследование выявило разветвленную сеть российских агентов, которые выдавали себя за священнослужителей Украинской православной церкви (Московского патриархата) и работали над дестабилизацией Украины, распространяя дезинформацию, блокируя законодательство, направленное против Московской церкви, и подрывая международную помощь Украине в поддержку российской войны.
Массированные обстрелы рф привели к крупным пожарам на Харьковщине: горели церковь, кафе и многоквартирный дом
В Волчанске Харьковской области из-за вражеских обстрелов вспыхнули 3 крупных пожара, в результате которых вспыхнули кафе, церковь и жилой дом.