Министры обороны США и Норвегии обсудили поддержку Украины и стратегическое партнерство, осудили агрессию Ирана и отметили важность сотрудничества на Севере из-за "агрессивной" рф. Об этом сообщает Министерство обороны США, передает УНН.

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В Пентагоне министр обороны США Ллойд Дж. Остин III встретился со своим норвежским коллегой министром обороны Бьорна Арилда Грама.

В своей речи министр США отметил давнее и надежное партнерство между Соединенными Штатами и Норвегией, выразив благодарность Норвегии за поддержку украинской безопасности, включая предоставление противовоздушной защиты. Он также выразил благодарность за лидерство Норвегии в формировании коалиции контактной группы по вопросам морского потенциала и за роль в поддержке обязанности НАТО по расходам на оборону.

Наша связь особенно важна сегодня, когда путин продолжает свою беспощадную войну против Украины. Господин Министр, мы глубоко благодарны за лидерство Норвегии в предоставлении долгосрочной помощи Украине. Мы приветствуем вас за то, что вместе с Соединенным Королевством возглавили коалицию контактной группы по вопросам морского потенциала - мореплавания - контактной группы. Вы также оказали значительную поддержку как Коалиции возможностей ВВС, так и Коалиции интегрированных возможностей противовоздушной и противоракетной обороны - заявил Ллойд Дж. Остин III.

Также министр обороны Америки поздравил коллегу за норвежский план, а именно выполнить совместное обязательство НАТО по расходованию не менее двух процентов ВВП на оборону в течение этого календарного года.

В ответ министр Грэм подчеркнул важность стратегического партнерства между Норвегией и Соединенными Штатами, особенно в контексте современных геополитических вызовов. Он выразил поддержку мер США в помощи Украине и осудил агрессию Ирана на Израиль.

Жестокое полномасштабное вторжение россии в Украину фундаментально нарушило архитектуру европейской безопасности. Ситуация в Украине является серьезной, и я хотел бы выразить глубокую благодарность Соединенным Штатам и вам, Ллойд, за ваше лидерство в поддержке Украины. Продолжение лидерства США имеет решающее значение. Северная Европа активизировалась и должна сделать еще больше, и мы это сделаем - подчеркнул Бьорн Арилд Грама

В контексте плана Норвегии увеличить расходы на оборону и удвоить оборонный бюджет в течение следующего десятилетия министр Грама отметил, что очень важным является вопрос сотрудничества между Норвегией и США на Севере.

Наше сотрудничество особенно важно на Крайнем Севере, где мы регулярно сотрудничаем. Этот регион приобретает все большее значение, где мы сталкиваемся с россией, которая является более непредсказуемой и агрессивной - заметил Бьорн Арилд Грама.

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