Ллойд Остин выступил против атак на российские НПЗ

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинской армии следует сосредоточиться на ударах по российским целям, которые имеют "непосредственное влияние на войну", чем атаковать нефтеперерабатывающие заводы на территории врага. Его цитирует Bloomberg, передает УНН.

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"Эти атаки могут опосредованно повлиять на глобальную энергетическую ситуацию. Украине лучше преследовать тактические и оперативные цели, которые могут непосредственно повлиять на текущую борьбу сказал Остин

Шеф Пентагона также призвал Конгресс одобрить дополнительную военную помощь Украине и подчеркнул, что такая помощь будет способствовать также увеличению оборонного производства в самих Соединенных Штатах, эти деньги будут способствовать работе оборонной промышленности.

Заявление Остина о НПЗ осудил сенатор-республиканец Том Коттон, который обвинил Белый дом в препятствовании эффективным действиям Украины по политическим соображениям.

Думаю, что администрация Байдена не хочет, чтобы цены на газ повышались в год выборов сказал он.

Reuters: на фоне атак украинских беспилотников на НПЗ, россия готовится занимать топливо у других стран