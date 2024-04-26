Норвегия выделила Украине более 84 миллионов евро военной помощи за последние месяцы - в МОУ поблагодарили

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
byorn-arild-grammБьёрн Арильд Грамм
norvegiyaНорвегия
ukrainaУкраина
Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
  •  18226 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
  •  31575 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
  •  35694 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  62390 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  152109 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  167246 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  171882 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  151096 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  120970 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  105926 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

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Норвегия выделила Украине более 84 миллионов евро военной помощи за последние месяцы - в МОУ поблагодарили

За последние месяцы Норвегия предоставила Украине около 1 миллиарда норвежских крон (более 84 миллионов евро) в виде военной помощи. Министерство обороны Украины выразило благодарность за непоколебимую поддержку Норвегии в борьбе за свободу.

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Норвегия выделила Украине более 84 миллионов евро военной помощи за последние месяцы - в МОУ поблагодарили

Оккупанты ударили КАБом по Константиновке, бомба не разорвалась, за сутки в Донецкой области 1800 атак рф: полиция показала фото

За минувшие сутки российские войска убили 5 мирных жителей и ранили еще 8 в Донецкой области, обстреляв 9 населенных пунктов артиллерией, ракетами и управляемыми бомбами.

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Оккупанты ударили КАБом по Константиновке, бомба не разорвалась, за сутки в Донецкой области 1800 атак рф: полиция показала фото

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Государственная пограничная служба не сообщает о резком увеличении попыток незаконного пересечения границы, несмотря на новый закон о мобилизации, но такие попытки продолжаются ежедневно, особенно на границах с Молдовой и Румынией.

Общество •   •  18226 просмотра
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ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

россияне из артиллерии обстреляли Никополь: пострадал 9-летний мальчик

Российские войска обстреляли Никополь, ранив 9-летнего мальчика и 42-летнего мужчину, повредив пятиэтажные дома и газопровод.

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россияне из артиллерии обстреляли Никополь: пострадал 9-летний мальчик

Вместо строить метро, положили средства на депозит: суд взыскал с подрядчика 139 миллионов гривен

Суд взыскал 139 миллионов гривен с подрядчика, который положил на депозитные счета средства, которые получил на строительство метро в столице.

Киев •   •  6216 просмотра
Вместо строить метро, положили средства на депозит: суд взыскал с подрядчика 139 миллионов гривен

В Киеве две аварии на водопроводе: в некоторых домах нет воды, на дорогах перекрыто движение

"Киевводоканал" ремонтирует поврежденные водопроводы на улицах Назаровской и Профессора Подвысоцкого, что вызывает временные перебои водоснабжения и ограничения движения транспорта на указанных участках.

Киев •   •  7108 просмотра
В Киеве две аварии на водопроводе: в некоторых домах нет воды, на дорогах перекрыто движение

Атака рф на Балаклею: уже известно о 13 раненых

В результате российского ракетного удара по Балаклее Харьковской области ранения получили 13 человек.

Война •   •  8456 просмотра
Атака рф на Балаклею: уже известно о 13 раненых

Сольского освободили из-под стражи, он продолжает выполнять полномочия министра - Минагрополитики

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, подозреваемый в завладении государственными землями, вышел под залог 75,7 млн грн и продолжает выполнять свои обязанности.

политика •   •  8696 просмотра
Сольского освободили из-под стражи, он продолжает выполнять полномочия министра - Минагрополитики

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Украинские пограничники вступили в бой с российской диверсионной группой в Сумской области, заставив врага отступить за государственную границу.

Война •   •  31575 просмотра
Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

В "Киевтеплоэнерго" проходят обыски - КГГА

Правоохранители проводят обыски на предприятии "Киевтеплоэнерго" из-за вероятных нарушений при закупке важных для работы предприятия запчастей.

Киев •   •  7297 просмотра
В "Киевтеплоэнерго" проходят обыски - КГГА