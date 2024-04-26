Норвегия выделила Украине более 84 миллионов евро военной помощи за последние месяцы - в МОУ поблагодарили

Норвегия передала Украине военную помощь на сумму около 1 миллиарда норвежских крон (более 84 млн евро) за последние месяцы. В Минобороны Украины поблагодарили Норвегию за поддержку, передает УНН.

"За последние месяцы Норвегия передала в дар Украине от своих вооруженных сил военные материалы на сумму около 1 миллиарда норвежских крон", - говорится в сообщении Минобороны Норвегии в соцсети X.

Как указал министр обороны страны Бьорн Арильд Грам, Украина может рассчитывать на твердую поддержку Норвегии.

В свою очередь в Минобороны Украины поблагодарили Норвегию за оказанную помощь,

"Мы благодарны за вашу непоколебимую поддержку в нашей борьбе за свободу. Вместе мы победим!", - говорится в сообщении Минобороны Украины в соцсети X.

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