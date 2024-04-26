ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
Норвегия выделила Украине более 84 миллионов евро военной помощи за последние месяцы - в МОУ поблагодарили
Оккупанты ударили КАБом по Константиновке, бомба не разорвалась, за сутки в Донецкой области 1800 атак рф: полиция показала фото
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нетЭксклюзив
россияне из артиллерии обстреляли Никополь: пострадал 9-летний мальчик
Вместо строить метро, положили средства на депозит: суд взыскал с подрядчика 139 миллионов гривен
В Киеве две аварии на водопроводе: в некоторых домах нет воды, на дорогах перекрыто движение
Атака рф на Балаклею: уже известно о 13 раненых
Сольского освободили из-под стражи, он продолжает выполнять полномочия министра - Минагрополитики
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на СумщинеЭксклюзив
В "Киевтеплоэнерго" проходят обыски - КГГА
Популярные
Представительницы Украины Alyona Alyona и Jerry Heil отправились в Швецию на "Евровидение-2024"
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
26 апреля: Международный день интеллектуальной собственности, Всемирный день женского здоровья, Всемирный день женского здоровья
Глава Пентагона обсудил с Румынией помощь Украине
Ким Чен Ын наблюдал за испытанием новой 240-мм реактивной системы залпового огня
Публикации
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Восстановление за счет ВСУ
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
Норвегия выделила Украине более 84 миллионов евро военной помощи за последние месяцы - в МОУ поблагодарили
За последние месяцы Норвегия предоставила Украине около 1 миллиарда норвежских крон (более 84 миллионов евро) в виде военной помощи. Министерство обороны Украины выразило благодарность за непоколебимую поддержку Норвегии в борьбе за свободу.
Оккупанты ударили КАБом по Константиновке, бомба не разорвалась, за сутки в Донецкой области 1800 атак рф: полиция показала фото
За минувшие сутки российские войска убили 5 мирных жителей и ранили еще 8 в Донецкой области, обстреляв 9 населенных пунктов артиллерией, ракетами и управляемыми бомбами.
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Государственная пограничная служба не сообщает о резком увеличении попыток незаконного пересечения границы, несмотря на новый закон о мобилизации, но такие попытки продолжаются ежедневно, особенно на границах с Молдовой и Румынией.
россияне из артиллерии обстреляли Никополь: пострадал 9-летний мальчик
Российские войска обстреляли Никополь, ранив 9-летнего мальчика и 42-летнего мужчину, повредив пятиэтажные дома и газопровод.
Вместо строить метро, положили средства на депозит: суд взыскал с подрядчика 139 миллионов гривен
Суд взыскал 139 миллионов гривен с подрядчика, который положил на депозитные счета средства, которые получил на строительство метро в столице.
В Киеве две аварии на водопроводе: в некоторых домах нет воды, на дорогах перекрыто движение
"Киевводоканал" ремонтирует поврежденные водопроводы на улицах Назаровской и Профессора Подвысоцкого, что вызывает временные перебои водоснабжения и ограничения движения транспорта на указанных участках.
Атака рф на Балаклею: уже известно о 13 раненых
В результате российского ракетного удара по Балаклее Харьковской области ранения получили 13 человек.
Сольского освободили из-под стражи, он продолжает выполнять полномочия министра - Минагрополитики
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, подозреваемый в завладении государственными землями, вышел под залог 75,7 млн грн и продолжает выполнять свои обязанности.
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Украинские пограничники вступили в бой с российской диверсионной группой в Сумской области, заставив врага отступить за государственную границу.
В "Киевтеплоэнерго" проходят обыски - КГГА
Правоохранители проводят обыски на предприятии "Киевтеплоэнерго" из-за вероятных нарушений при закупке важных для работы предприятия запчастей.