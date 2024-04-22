Норвегия выделит миллиарды на новые системы ПВО для Украины - премьер

В связи с острой потребностью в помощи Украине Норвегия теперь будет способствовать созданию системы противовоздушной обороны в стране. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре в интервью изданию TV2, передает УНН.

Каждое утро в новостях сообщают о российских ракетах и беспилотниках, которые поражают гражданские здания, энергетические установки и убивают множество людей. Украина смогла защитить себя от этого, но запасы заканчиваются - заявил премьер.

Он отметил, что Норвегия теперь будет выделять миллиарды на противовоздушную оборону Украины. Частично для этого использовалась программа Нансена (пакет целевой помощи Украине, предусматривает военную и гражданскую поддержку на сумму 75 миллиардов норвежских крон в течение пяти лет), но теперь страна планирует заложить помощь Украине в бюджете.

В пересмотренном бюджете мы также выделим достаточно средств, чтобы Норвегия с самого начала участвовала в этой инициативе - сказал премьер.

Стьоре утверждает, что будут потрачены значительные средства, но не называет точной суммы.

Мы вернемся к этому вопросу, когда представим пересмотренный бюджет. Это дорого, но сохранение мира и свободы стоит денег. Те, кто платит самую высокую цену, - это Украина и украинцы - подчеркнул политик.

Напомним

Латвия готова предоставить Украине систему противовоздушной обороны ближнего радиуса действия, поддерживая насущную необходимость продолжения военной помощи стране.

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