Норвегия выделит миллиарды на новые системы ПВО для Украины - премьер

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
  •  31237 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
  •  36431 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  145986 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  219867 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  360579 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  174701 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131270 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  102343 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  103475 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207762 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

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Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
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19 апреля 2024, 15:15  •  360579 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

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19 апреля 2024, 08:45  •  283020 просмотра
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18 апреля 2024, 13:51  •  331433 просмотра
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18 апреля 2024, 06:06  •  369644 просмотра
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Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  472067 просмотра

Норвегия выделит миллиарды на новые системы ПВО для Украины - премьер

Норвегия выделит миллиарды на новые системы противовоздушной обороны для Украины из-за насущной потребности в помощи против российских ракетных и беспилотных атак.

Война •   •  6465 просмотра
Норвегия выделит миллиарды на новые системы ПВО для Украины - премьер

Впервые в истории: в день халвинга BTC доходы от майнинга Bitcoin превысили отметку в 100 млн долларов

Майнеры биткойна заработали рекордный дневной доход в размере $107,7 млн 20 апреля, в день последнего события, связанного с халвингом биткойна, благодаря высоким комиссиям за транзакции, которые платили пользователи, стремившиеся стать частью исторического блока.

Экономика •   •  5081 просмотра
Впервые в истории: в день халвинга BTC доходы от майнинга Bitcoin превысили отметку в 100 млн долларов

Глава Минцифры анонсировал возможность заключения браков по видеосвязи в "Дії" в ближайшее время

Министр цифровой трансформации Украины объявил, что вскоре в приложении "Дія" появится возможность жениться через видео. Документы будут заверяться цифровой подписью.

Общество •   •  6287 просмотра
Глава Минцифры анонсировал возможность заключения браков по видеосвязи в "Дії" в ближайшее время

В беларуси "вагнеровцы" обучают местных курсантов стрельбе из автомата - Центр сопротивления

В беларуси остатки ЧВК "вагнера" проводили стрелковые тренировки для местных курсантов на военном полигоне "Борщевка", обучая курсантов военно-транспортного факультета Белорусского государственного университета стрельбе из АК-74.

Новости Мира •   •  5645 просмотра
В беларуси "вагнеровцы" обучают местных курсантов стрельбе из автомата - Центр сопротивления

В КГГА опровергали фейки о вероятном закрытии еще двух станций столичной подземки

В Киевском метрополитене отмечают, что пока никаких изменений в работе станций метро "Тараса Шевченко" и "Почайна" не планируется, и они будут работать в обычном режиме для перевозки пассажиров и укрытия во время авианалетов.

Киев •   •  5616 просмотра
В КГГА опровергали фейки о вероятном закрытии еще двух станций столичной подземки

Выбрали бетон вместо газовых электростанций и Patriot - Фокус

Выбрали бетон вместо газовых электростанций и Patriot, пишет Фокус.

Экономика •   •  6856 просмотра
Выбрали бетон вместо газовых электростанций и Patriot - Фокус

В Папуа-Новой Гвинее удивлены историей Байдена о каннибализме - это "момент неясности", ответил премьер-министр

Жители Папуа-Новой Гвинеи отвергают комментарии Байдена о каннибализме, призывая его сосредоточиться на ликвидации остатков Второй мировой войны вместо того, чтобы делать оскорбительные замечания об их народе.

Новости Мира •   •  5851 просмотра
В Папуа-Новой Гвинее удивлены историей Байдена о каннибализме - это "момент неясности", ответил премьер-министр

Благодаря усилиям Украины: в США отменили участие российских артистов балета в гала-концерте

Благодаря инициативе Украины было отменено участие артистов балета российского Мариинского театра в гала-концерте в Нью-Йорке, посвященном 25-летию американского молодежного балетного конкурса "Гран-при".

политика •   •  6383 просмотра
Благодаря усилиям Украины: в США отменили участие российских артистов балета в гала-концерте

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Прокуратура ходатайствует о содержании под стражей без права внесения залога для военнослужащих, подозреваемых в убийстве и покушении на убийство полицейских.

Война •   •  31237 просмотра
Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Доказательная база, которая готовится в Украине, не даст возможности врагу избежать ответственности за совершенные преступления - международные эксперты ознакомились с исследованиями КНИИСЭ

Международные эксперты высоко оценили доказательную базу, которую готовит Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Она не позволит России избежать ответственности за военные преступления против Украины.

Война •   •  8638 просмотра
Доказательная база, которая готовится в Украине, не даст возможности врагу избежать ответственности за совершенные преступления - международные эксперты ознакомились с исследованиями КНИИСЭ