Президент Финляндии о войне в Украине: "Единственный способ достичь мира - это поле боя"

российский президент владимир путин понимает только язык силы, поэтому единственный способ достичь мира в Украине - это поле боя. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью CNN, передает УНН.

"Я участвовал в мирном посредничестве. Конечно, когда вы выступаете в роли посредника, все начинается с диалога, а после диалога вы начинаете устанавливать параметры. Но я думаю, что в этом конкретном случае холодная правда заключается в том, что единственный способ достичь мира - это поле боя. Единственное, что понимает владимир путин - это сила", - заявил президент Финляндии.

Он также указал, что "необходимо, чтобы на определенном этапе пути встретились. Но когда для этого будут подходящие условия, я не знаю".

Стубб отметил, что сейчас у Финляндии нет абсолютно никакого политического диалога с россией. "И я не думаю, что мы можем, да и не должны", - заявил президент Финляндии.

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