Президент Финляндии о войне в Украине: "Единственный способ достичь мира - это поле боя"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
  •  123797 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  89924 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  192277 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  188784 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  181456 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152140 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  109741 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127625 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118937 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  120878 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

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Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  243711 просмотра
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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3 апреля 2024, 11:28  •  331362 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  401066 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  400475 просмотра

Президент Финляндии о войне в Украине: "Единственный способ достичь мира - это поле боя"

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что единственный способ достичь мира в Украине - на поле боя, поскольку президент россии владимир путин понимает только язык силы.

Война •   •  12846 просмотра
Президент Финляндии о войне в Украине: "Единственный способ достичь мира - это поле боя"

В Черниговской области враг за неделю ударил по 19 населенным пунктам, из-за обстрелов произошли обесточивания - ОВА

За прошлую неделю враг 47 раз обстрелял 19 населенных пунктов Черниговской области, вызвав 218 взрывов и оставив без электроснабжения свыше 1200 абонентов.

Война •   •  13504 просмотра
В Черниговской области враг за неделю ударил по 19 населенным пунктам, из-за обстрелов произошли обесточивания - ОВА

Необычное зрелище на Сицилии: вулкан Этна вздымает в небо дымовые кольца

Вулкан Этна, самый активный вулкан Европы на Сицилии, выпускает редкие дымовые кольца, поднимающиеся высоко в небо - явление, известное как "вулканические вихревые кольца", вызванное взрывами газовых пузырьков над магматической камерой.

Новости Мира •   •  15557 просмотра
Необычное зрелище на Сицилии: вулкан Этна вздымает в небо дымовые кольца

россияне сбросили КАБ-250 на Торецк, нанесли два авиаудара по Очеретино: последствия атак рф на Донецкую область

В Донецкой области российские войска совершили 10 обстрелов, сбросив бомбу КАБ-250 на Торецк, проведя два авиаудара по Очеретино, в результате которых были повреждены здания, и повредив газопровод в Константиновке, что привело к жертвам и значительным повреждениям гражданской инфраструктуры.

Война •   •  16387 просмотра
россияне сбросили КАБ-250 на Торецк, нанесли два авиаудара по Очеретино: последствия атак рф на Донецкую область

Армия рф ночью атаковала высоковольтную подстанцию в Запорожской области, ограничения электричества применяются на Харьковщине и в Криворожском районе - Минэнерго

Российская армия ночью атаковала высоковольтную подстанцию в Запорожской области, повредив оборудование. В Харьковской области и Криворожском районе применяются ограничения потребления электроэнергии.

Война •   •  16186 просмотра
Армия рф ночью атаковала высоковольтную подстанцию в Запорожской области, ограничения электричества применяются на Харьковщине и в Криворожском районе - Минэнерго

россияне за последние 3 недели 21 раз сбрасывали авиабомбы на белгородскую область - росСМИ

По сообщениям российских СМИ, за последние 3 недели россияне сбросили 21 бомбу на белгородскую область.

Новости Мира •   •  12687 просмотра
россияне за последние 3 недели 21 раз сбрасывали авиабомбы на белгородскую область - росСМИ

Запустил фейерверк в Киеве: суд приговорил мужчину к одному году ограничения свободы

В Киеве мужчину приговорили к одному году ограничения свободы за запуск фейерверка из многоэтажки в марте этого года.

Киев •   •  13709 просмотра
Запустил фейерверк в Киеве: суд приговорил мужчину к одному году ограничения свободы

"Наводил авиабомбы рф на Сумскую область": СБУ сообщила о задержании "экс-регионала"-агента фсб

Служба безопасности Украины задержала агента фсб, который пытался установить точные координаты военного объекта ВСУ, чтобы скорректировать по нему вражеский авиаудар, в Сумской области.

Война •   •  15871 просмотра
"Наводил авиабомбы рф на Сумскую область": СБУ сообщила о задержании "экс-регионала"-агента фсб

Трамп пригласил иммигрантов из "хороших стран" и раскритиковал въезд в США представителей государств "которые являются катастрофой"

Трамп раскритиковал иммиграцию из "стран катастрофы" и выразил предпочтение иммигрантам из "хороших" стран, таких как Дания и Швейцария, собрав 50,5 миллиона долларов во время сбора средств.

Новости Мира •   •  13962 просмотра
Трамп пригласил иммигрантов из "хороших стран" и раскритиковал въезд в США представителей государств "которые являются катастрофой"

ГУР: рф имеет достаточно ракет для одной или двух массированных атак в ближайшие недели

россия имеет достаточно ракет для еще одной-двух крупных атак в течение ближайших недель.

Война •   •  15526 просмотра
ГУР: рф имеет достаточно ракет для одной или двух массированных атак в ближайшие недели