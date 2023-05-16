"Возник новый жанр гибридной войны": Китай делает выводы из событий в Украине - Reuters

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В результате войны в Украине "возник новый жанр гибридной войны", в котором переплетаются "политическая война, финансовая война, технологическая война, кибервойна и когнитивная война", написал генерал Ван Хайцзян, командующий Западным командованием Народно-освободительной армии Китая (НОАК), в статье на первой полосе в официальной газете в понедельник.

Во имя национальной безопасности и в целях противостояния угрозам со стороны Запада Китай не ослабляет усилий по подготовке страны к вызовам безопасности, несмотря на замедление экономики и COVID-19. В 2023 году расходы на оборону будут расти восьмой год подряд, пишет Reuters.

За масштабами и размахом китайских военных приготовлений внимательно следят не только на Западе, но поблизости - Тайвань, который Пекин считает своей территорией.

"В настоящее время и в будущем локальные конфликты и потрясения являются частыми, глобальные проблемы усиливаются, и мир вступил в новый период потрясений и изменений. Различные события "чёрного лебедя" и "серого носорога" могут произойти в любой момент, особенно в условиях сдерживания, окружения, разъединения, подавления и военных угроз со стороны некоторых западных стран", - пишет генерал Ван Хайцзян в журнале Study Times.

Несмотря на сотни миллиардов долларов, вложенных в оборонные расходы, вооруженные силы Китая не имеют большого опыта участия в горячей войне: последний и короткий военный конфликт произошел в 1979 году с Вьетнамом.

По мнению генерала, способность побеждать необходима для поддержания национальной безопасности. Боеготовность НОАК в гипотетической войне стала предметом особого внимания в последние месяцы, когда Китай разминает свои военные мускулы на Тайване, подвергая себя потенциальному конфликту с Соединенными Штатами.

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Вашингтон проводит политику "стратегической неопределенности" в отношении того, будет ли он осуществлять военное вмешательство для защиты Тайваня, но по закону обязан предоставить острову средства для самозащиты, пишет Reuters.

По словам Ван Хайцзян, Китай будет искать новые военные преимущества, наращивая потенциал в таких сферах, как искусственный интеллект, информационные сети, авиация и космос.

В отдельной редкой критической статье в январе, посвященной урокам войны в Украине, газета PLA Daily отметила военные недостатки России, в том числе необходимость улучшения ее "осведомленности о ситуации" на поле боя.

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