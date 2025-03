Китай запустив в бік Тайваню 38 літаків та бойовий безпілотник

Демократичний Тайвань живе під постійною загрозою нападу з боку Пекіна, який розглядає острів як частину своєї території.

Деталі

Міністерство оборони Тайваню заявило, що виявило 38 китайських літаків, у тому числі безпілотник TB-001 навколо острова з 6 ранку у четвер і до 6 ранку в п'ятницю.

У ході кругового польоту безпілотник перетнув серединну лінію — неофіційний кордон, що розділяє Тайванську протоку — на південь острова, перш ніж облетіти його східне узбережжя і повернутися до Китаю.

Місцеві ЗМІ повідомили, що міністерство оборони Тайваню вперше повідомило, що китайський військовий літак кружляє над островом від одного кінця середньої лінії до іншого.

Міністерство додало, що 19 літаків «перетнули серединну лінію Тайванської протоки або увійшли на південний захід, південний схід та північний схід Тайваню (зона ідентифікації ППО)», що є найбільшою кількістю вторгнень з того часу, як Китай закінчив триденні навчання раніше цього місяця.

Ця зона не збігається з територіальним повітряним простором Тайваню і включає набагато більшу територію, яка перетинається з частиною власної ППО Китаю і навіть з частиною материка.

38 PLA aircraft and 6 PLAN vessels around Taiwan were detected by 6 a.m.(UTC+8) today. R.O.C. Armed Forces have monitored the situation and tasked CAP aircraft, Navy vessels, and land-based missile systems to respond these activities. pic.twitter.com/SiSwSWls4j

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. (@MoNDefense) April 28, 2023

Доповнення

TB-001 є одним із найбільших безпілотників в арсеналі Китаю і може похвалитися дальністю польоту 6000 кілометрів.

Китай раніше задіяв безпілотник під час військових навчань, які завершилися 10 квітня і включали імітацію точкових ударів і блокаду Тайваню.

Військові ігри були відповіддю на візит президента Тайваню Цай Інвень до Сполучених Штатів, де вона зустрілася зі спікером Палати представників Кевіном Маккарті.