Китай запустив в бік Тайваню 38 літаків та бойовий безпілотник

ukru
12:29 • 5788 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 106804 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 108561 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 113352 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 163677 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 334193 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 429571 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 334457 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 354475 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 311896 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 108150 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 114764 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 122293 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 88940 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 68354 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 106858 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 163722 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 448780 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 587640 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 616180 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 44977 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 88940 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 122293 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 223351 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 429588 перегляди
Актуальне
Китай запустив в бік Тайваню 38 літаків та бойовий безпілотник

Китай запустив в бік Тайваню 38 літаків та бойовий безпілотник

Київ • УНН

 • 411459 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Китайський бойовий безпілотник великої дальності, здатний нести бойове навантаження, здійснив обліт Тайваню, повідомило у п'ятницю міністерство оборони острова, передає УНН.

Демократичний Тайвань живе під постійною загрозою нападу з боку Пекіна, який розглядає острів як частину своєї території.

Деталі

Міністерство оборони Тайваню заявило, що виявило 38 китайських літаків, у тому числі безпілотник TB-001 навколо острова з 6 ранку у четвер і до 6 ранку в п'ятницю.

У ході кругового польоту безпілотник перетнув серединну лінію — неофіційний кордон, що розділяє Тайванську протоку — на південь острова, перш ніж облетіти його східне узбережжя і повернутися до Китаю.

Місцеві ЗМІ повідомили, що міністерство оборони Тайваню вперше повідомило, що китайський військовий літак кружляє над островом від одного кінця середньої лінії до іншого.

Міністерство додало, що 19 літаків «перетнули серединну лінію Тайванської протоки або увійшли на південний захід, південний схід та північний схід Тайваню (зона ідентифікації ППО)», що є найбільшою кількістю вторгнень з того часу, як Китай закінчив триденні навчання раніше цього місяця.

Ця зона не збігається з територіальним повітряним простором Тайваню і включає набагато більшу територію, яка перетинається з частиною власної ППО Китаю і навіть з частиною материка.

38 PLA aircraft and 6 PLAN vessels around Taiwan were detected by 6 a.m.(UTC+8) today. R.O.C. Armed Forces have monitored the situation and tasked CAP aircraft, Navy vessels, and land-based missile systems to respond these activities. pic.twitter.com/SiSwSWls4j

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. (@MoNDefense) April 28, 2023

Доповнення

TB-001 є одним із найбільших безпілотників в арсеналі Китаю і може похвалитися дальністю польоту 6000 кілометрів.

Китай раніше задіяв безпілотник під час військових навчань, які завершилися 10 квітня і включали імітацію точкових ударів і блокаду Тайваню.

Військові ігри були відповіддю на візит президента Тайваню Цай Інвень до Сполучених Штатів, де вона зустрілася зі спікером Палати представників Кевіном Маккарті.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$73.00
Bitcoin
$82,193.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.16
Золото
$3,151.51
Ethereum
$1,813.25