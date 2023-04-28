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Китай запустил в сторону Тайваня 38 самолетов и боевой беспилотник

Китай запустил в сторону Тайваня 38 самолетов и боевой беспилотник

Киев • УНН

 • 411458 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Китайский боевой беспилотник большой дальности, способный нести боевую нагрузку, совершил облет Тайваня, сообщило в пятницу министерство обороны острова, передает УНН.

Демократический Тайвань живет под постоянной угрозой нападения со стороны Пекина, который рассматривает остров как часть своей территории.

Детали

Министерство обороны Тайваня заявило, что обнаружило 38 китайских самолетов, в том числе беспилотник TB-001 вокруг острова с 6 утра в четверг и до 6 утра в пятницу.

В ходе кругового полета беспилотник пересек срединную линию — неофициальную границу, разделяющую Тайваньский пролив — на юг острова, прежде чем облететь его восточное побережье и вернуться в Китай.

Местные СМИ сообщили, что министерство обороны Тайваня впервые сообщило, что китайский военный самолет кружит над островом от одного конца средней линии до другого.

Министерство добавило, что 19 самолетов «пересекли срединную линию Тайваньского пролива или вошли на юго-запад, юго-восток и северо-восток Тайваня (зона идентификации ПВО)», что является наибольшим количеством вторжений с тех пор, как Китай закончил трехдневные учения ранее в этом месяце.

Эта зона не совпадает с территориальным воздушным пространством Тайваня и включает гораздо большую территорию, которая пересекается с частью собственной ПВО Китая и даже с частью материка.

38 PLA aircraft and 6 PLAN vessels around Taiwan were detected by 6 a.m.(UTC+8) today. R.O.C. Armed Forces have monitored the situation and tasked CAP aircraft, Navy vessels, and land-based missile systems to respond these activities. pic.twitter.com/SiSwSWls4j

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. (@MoNDefense) April 28, 2023

Дополнение

TB-001 является одним из самых больших беспилотников в арсенале Китая и может похвастаться дальностью полета 6000 километров.

Китай ранее задействовал беспилотник во время военных учений, которые завершились 10 апреля и включали имитацию точечных ударов и блокаду Тайваня.

Военные игры были ответом на визит президента Тайваня Цай Инвэнь в Соединенные Штаты, где она встретилась со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти.

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