Радник президента США з національної безпеки та головний китайський дипломат провели "відверті" переговори

КИЇВ. 11 травня. УНН. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван і високопоставлений китайський дипломат Ван І зустрілися цього тижня у Відні, про що в четвер оголосили Вашингтон і Пекін. Дві держави прагнуть підтримувати зв'язок на тлі напруженості, особливо через Тайвань. Про це УНН інформує посилаючись на AFP.