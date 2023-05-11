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Радник президента США з національної безпеки та головний китайський дипломат провели "відверті" переговори

Радник президента США з національної безпеки та головний китайський дипломат провели "відверті" переговори

Київ • УНН

 • 1021368 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван і високопоставлений китайський дипломат Ван І зустрілися цього тижня у Відні, про що в четвер оголосили Вашингтон і Пекін. Дві держави прагнуть підтримувати зв'язок на тлі напруженості, особливо через Тайвань. Про це УНН інформує посилаючись на AFP.

Деталі

Обидві сторони описали раніше неоголошену зустріч як «відверту, предметну та конструктивну».

Згідно з Білим домом, теми, що обговорювались, включали російське вторгнення в Україну і «питання по обидва боки протоки», маючи на увазі Тайвань — дві найделікатніші теми в їх холодних відносинах.

Ван «всебічно виклав урочисту позицію Китаю» щодо Тайваню, повідомило китайське державне інформаційне агентство Сіньхуа, додавши, що два дипломати «погодилися продовжувати ефективно використовувати цей стратегічний канал для зв'язку».

Очевидна дипломатична відлига, ймовірно, знову спровокує чутки про можливу зустріч Байдена та Сі. Відповідаючи на запитання про це у середу, Байден сказав, що «є прогрес». Востаннє два лідери розмовляли у кулуарах G20 в Індонезії у листопаді 2022 року.

Контекст

Історично натягнуті відносини між Вашингтоном і Пекіном ще більше загострилися в останні місяці, оскільки Сполучені Штати намагалися протистояти дедалі більш наполегливій позиції Китаю на світовій арені.

Запланований візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю на початку цього року було скасовано після того, як Сполучені Штати збили китайську повітряну кулю, яка, за їхніми словами, вела спостереження за територією США — заяву, яку Пекін категорично заперечує.

Відразу після лютневого інциденту з повітряною кулею Блінкен зустрівся з Ваном у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки, під час якої він попередив Китай, щоб не повторював такий «безвідповідальний вчинок».

Ван, своєю чергою, сказав, що відносини між їхніми країнами постраждали через реакцію Вашингтона.

Китайські дипломати не переставали критикувати Америку, а Сі у березні виступив із рідкісним прямим докором на адресу Вашингтона, звинувативши «західні країни на чолі зі Сполученими Штатами» у спробі підірвати його країну.

Вашингтон сподівається направити до Китаю економічну делегацію високого рівня на чолі з міністром фінансів Джанет Єллен, хоча точних дат ще не встановлено.

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