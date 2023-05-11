Советник президента США по национальной безопасности и главный китайский дипломат провели "откровенные" переговоры

Детали

Обе стороны описали ранее необъявленную встречу как «откровенную, предметную и конструктивную».

Согласно Белому дому, обсуждаемые темы включали российское вторжение в Украину и «вопросы по обе стороны пролива», имея в виду Тайвань — две самые деликатные темы в их холодных отношениях.

Ван «всесторонне изложил торжественную позицию Китая» в отношении Тайваня, сообщило китайское государственное информационное агентство Синьхуа, добавив, что два дипломата «согласились продолжать эффективно использовать этот стратегический канал для связи».

Очевидная дипломатическая оттепель, вероятно, снова спровоцирует слухи о возможной встрече Байдена и Си. Отвечая на вопрос об этом в среду, Байден сказал, что «есть прогресс». Последний раз два лидера разговаривали в кулуарах G20 в Индонезии в ноябре 2022 года.

Контекст

Исторически натянутые отношения между Вашингтоном и Пекином ещё больше обострились в последние месяцы, поскольку Соединённые Штаты пытались противостоять всё более настойчивой позиции Китая на мировой арене.

Запланированный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай в начале этого года был отменён после того, как Соединённые Штаты сбили китайский воздушный шар, который, по их словам, вёл наблюдение за территорией США — заявление, которое Пекин категорически отрицает.

Сразу после февральского инцидента с воздушным шаром Блинкен встретился с Ваном в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, во время которой он предупредил Китай, чтобы не повторял такой «безответственный поступок».

Ван, в свою очередь, сказал, что отношения между их странами пострадали из-за реакции Вашингтона.

Китайские дипломаты не переставали критиковать Америку, а Си в марте выступил с редким прямым упрёком в адрес Вашингтона, обвинив «западные страны во главе с Соединёнными Штатами» в попытке подорвать его страну.

Вашингтон надеется направить в Китай экономическую делегацию высокого уровня во главе с министром финансов Джанет Йеллен, хотя точные даты ещё не установлены.