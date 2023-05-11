Советник президента США по национальной безопасности и главный китайский дипломат провели "откровенные" переговоры

ukru
13 марта, 19:26 • 58031 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 109045 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 109701 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 109615 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102860 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 98280 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 111000 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131691 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 172614 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 203632 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 54391 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 35805 просмотра
Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

13 марта, 19:03 • 25606 просмотра
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 20775 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

22:49 • 28533 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 172614 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 203632 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 145085 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 151551 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 188029 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 68918 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 104220 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 121184 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156830 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163667 просмотра
Актуальное
Советник президента США по национальной безопасности и главный китайский дипломат провели "откровенные" переговоры

Советник президента США по национальной безопасности и главный китайский дипломат провели "откровенные" переговоры

Киев • УНН

 • 1021360 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и высокопоставленный китайский дипломат Ван И встретились на этой неделе в Вене, о чем в четверг объявили Вашингтон и Пекин. Два государства стремятся поддерживать связь на фоне напряженности, особенно из-за Тайваня. Об этом УНН информирует ссылаясь на AFP.

Детали

Обе стороны описали ранее необъявленную встречу как «откровенную, предметную и конструктивную».

Согласно Белому дому, обсуждаемые темы включали российское вторжение в Украину и «вопросы по обе стороны пролива», имея в виду Тайвань — две самые деликатные темы в их холодных отношениях.

Ван «всесторонне изложил торжественную позицию Китая» в отношении Тайваня, сообщило китайское государственное информационное агентство Синьхуа, добавив, что два дипломата «согласились продолжать эффективно использовать этот стратегический канал для связи».

Очевидная дипломатическая оттепель, вероятно, снова спровоцирует слухи о возможной встрече Байдена и Си. Отвечая на вопрос об этом в среду, Байден сказал, что «есть прогресс». Последний раз два лидера разговаривали в кулуарах G20 в Индонезии в ноябре 2022 года.

Контекст

Исторически натянутые отношения между Вашингтоном и Пекином ещё больше обострились в последние месяцы, поскольку Соединённые Штаты пытались противостоять всё более настойчивой позиции Китая на мировой арене.

Запланированный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай в начале этого года был отменён после того, как Соединённые Штаты сбили китайский воздушный шар, который, по их словам, вёл наблюдение за территорией США — заявление, которое Пекин категорически отрицает.

Сразу после февральского инцидента с воздушным шаром Блинкен встретился с Ваном в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, во время которой он предупредил Китай, чтобы не повторял такой «безответственный поступок».

Ван, в свою очередь, сказал, что отношения между их странами пострадали из-за реакции Вашингтона.

Китайские дипломаты не переставали критиковать Америку, а Си в марте выступил с редким прямым упрёком в адрес Вашингтона, обвинив «западные страны во главе с Соединёнными Штатами» в попытке подорвать его страну.

Вашингтон надеется направить в Китай экономическую делегацию высокого уровня во главе с министром финансов Джанет Йеллен, хотя точные даты ещё не установлены.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы