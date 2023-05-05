Розвідка США: китайське вторгнення на Тайвань стане величезним фінансовим ударом
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Голова розвідки США попередила, що китайське вторгнення на Тайвань може зупинити виробництво напівпровідникових мікросхем, які використовуються майже у всіх електронних пристроях, що призведе до фінансових втрат до 1 трильйона доларів на рік, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Директор національної розвідки США Авріл Хейнс оголосила цю оцінку під час своїх свідчень у четвер перед сенатським Комітетом збройних сил.
Хейнс зазначила, що на Тайвані знаходиться найбільший у світі контрактний виробник мікросхем, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company або TSMC. Передові напівпровідникові мікросхеми фірми використовуються в 90% майже всіх категорій електронних пристроїв по всьому світу.
Засловами Хейнс, якщо китайське вторгнення завадить TSMC виробляти ці чіпи, це матиме «величезні глобальні фінансові наслідки» у розмірі від 600 мільярдів до 1 трильйона доларів на рік протягом перших кількох років. Вона також порушила потенційні наслідки такого розвитку подій для ВВП США.
Офіційні особи США, як і раніше, вважають, що голова КНР Сі Цзіньпін хотів би домогтися об'єднання Тайваню мирними засобами. Але Хейнс додала, що Сі наказав китайській армії «надати йому військовий варіант», припускаючи, що він може вдатися до сили, не переймаючись втручанням США.
Доповнення
Демократичний Тайвань живе під постійною загрозою нападу з боку Пекіна, який розглядає острів як частину своєї території.
На початку квітня китайські військові змоделювали точкові удари по Тайваню під час другого дня навчань навколо острівної держави.
Наприкінці квітня Міністерство оборони Тайваню заявило, що виявило 38 китайських літаків, у тому числі безпілотник TB-001 навколо острова. У ході кругового польоту безпілотник перетнув серединну лінію — неофіційний кордон, що розділяє Тайванську протоку — на південь острова, перш ніж облетіти його східне узбережжя і повернутися до Китаю.
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