Разведка США: китайское вторжение на Тайвань станет огромным финансовым ударом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Глава разведки США предупредила, что китайское вторжение на Тайвань может остановить производство полупроводниковых микросхем, которые используются почти во всех электронных устройствах, что приведет к финансовым потерям до 1 триллиона долларов в год, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Директор национальной разведки США Аврил Хейнс объявила эту оценку во время своих показаний в четверг перед сенатским Комитетом вооруженных сил.
Хейнс отметила, что на Тайване находится крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company или TSMC. Передовые полупроводниковые микросхемы фирмы используются в 90% почти всех категорий электронных устройств по всему миру.
По словам Хейнс, если китайское вторжение помешает TSMC производить эти чипы, это будет иметь «огромные глобальные финансовые последствия» в размере от 600 миллиардов до 1 триллиона долларов в год в течение первых нескольких лет. Она также затронула потенциальные последствия такого развития событий для ВВП США.
Официальные лица США по-прежнему считают, что председатель КНР Си Цзиньпин хотел бы добиться объединения Тайваня мирными средствами. Но Хейнс добавила, что Си приказал китайской армии «предоставить ему военный вариант», предполагая, что он может прибегнуть к силе, не заботясь о вмешательстве США.
Дополнение
Демократический Тайвань живет под постоянной угрозой нападения со стороны Пекина, который рассматривает остров как часть своей территории.
В начале апреля китайские военные смоделировали точечные удары по Тайваню во время второго дня учений вокруг островного государства.
В конце апреля Министерство обороны Тайваня заявило, что обнаружило 38 китайских самолетов, в том числе беспилотник TB-001 вокруг острова. В ходе кругового полета беспилотник пересек срединную линию — неофициальную границу, разделяющую Тайваньский пролив — на юг острова, прежде чем облететь его восточное побережье и вернуться в Китай.
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