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Китай зімітував удар по Тайваню під час другого дня навчань: відео

Китай зімітував удар по Тайваню під час другого дня навчань: відео

Київ • УНН

 • 2180175 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Китайські військові змоделювали точкові удари по Тайваню в неділю під час другого дня навчань навколо острівної держави. Про це повідомляє державна телекомпанія CCTV, яка повідомила, що військові зберігають "наступальну позицію навколо острова", пише УНН.

Деталі

Міністерство оборони Тайваню заявило, що до полудня його військові помітили десятки китайських літаків і кілька кораблів поблизу його території та особливо стежили за пересуванням китайських ракетних військ.

Сили оборони Тайваню також повідомили, що помітили десятки китайських літаків, що перетинали серединну лінію Тайванської протоки.

Посольство США на Тайвані заявило в неділю, що Вашингтон уважно стежить за діями Китаю навколо Тайваню і «заспокоєний і впевнений», що має достатньо ресурсів та можливостей на регіональному рівні для забезпечення миру та стабільності.

Напруженість у Тайванській протоці різко зросла в суботу, коли Китай розпочав триденні військові навчання навколо острова.

Доповнення

Навчання розпочалося наступного дня після того, як президент Тайваню Цай Інвень повернулася з короткого візиту до Сполучених Штатів, де вона зустрілася зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті, незважаючи на попередження Пекіна проти цього.

Китай заявляє, що демократично керований Тайвань є його власною територією, і каже, що це найважливіше та делікатне питання у його відносинах із США.

У серпні минулого року, після того, як тодішній спікер Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала Тайбей, Китай влаштував військові навчання навколо Тайваню, у тому числі запускаючи ракети у прилеглі води.

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