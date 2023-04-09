Китай сымитировал удар по Тайваню во время второго дня учений: видео
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Китайские военные смоделировали точечные удары по Тайваню в воскресенье во время второго дня учений вокруг островного государства. Об этом сообщает государственная телекомпания CCTV, которая сообщила, что военные сохраняют "наступательную позицию вокруг острова", пишет УНН.
Детали
Министерство обороны Тайваня заявило, что к полудню его военные заметили десятки китайских самолетов и несколько кораблей вблизи его территории и особенно следили за передвижением китайских ракетных войск.
Силы обороны Тайваня также сообщили, что заметили десятки китайских самолетов, пересекавших срединную линию Тайваньского пролива.
Посольство США на Тайване заявило в воскресенье, что Вашингтон внимательно следит за действиями Китая вокруг Тайваня и «спокоен и уверен», что имеет достаточно ресурсов и возможностей на региональном уровне для обеспечения мира и стабильности.
Напряженность в Тайваньском проливе резко возросла в субботу, когда Китай начал трехдневные военные учения вокруг острова.
Дополнение
Учения начались на следующий день после того, как президент Тайваня Цай Инвэнь вернулась из короткого визита в Соединенные Штаты, где она встретилась со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти, несмотря на предупреждения Пекина против этого.
Китай заявляет, что демократически управляемый Тайвань является его собственной территорией, и говорит, что это самый важный и деликатный вопрос в его отношениях с США.
В августе прошлого года, после того, как тогдашний спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайбэй, Китай устроил военные учения вокруг Тайваня, в том числе запуская ракеты в близлежащие воды.