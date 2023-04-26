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Тайвань проведе військові навчання, спрямовані на відпрацювання деблокади острова

Тайвань проведе військові навчання, спрямовані на відпрацювання деблокади острова

Київ • УНН

 • 328738 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Тайвань проведе щорічні військові навчання, які цього разу зосередяться на відпрацюванні прориву острівної блокади, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Міністерство оборони Тайваню повідомило, що навчання «Хань Куанг» будуть розділені на дві частини: з 15 по 19 травня та з 24 по 28 липня - останні з бойовою стрільбою.

Зазначається, що увага буде зосереджена на «збереженні» бойових сил і «перехопленні на морі». Це включатиме використання цивільних аеропортів і розосередження повітряних засобів, а також маскування сил на землі.

Військово-морський елемент об’єднає морський, повітряний та сухопутний компонент для відпрацювання нападу на ворожі сили та десантні кораблі, а також для захисту морських шляхів і протидії зусиллям блокади.

Тайвань посилює свій оборонний потенціал, інвестуючи в нове обладнання, таке як ракети великої дальності, безпілотні літальні апарати, і продовжує обов’язкову військову службу до одного року.

Доповнення

Китай розглядає демократично керований Тайвань як свою власну територію. Цього місяця Китай відпрацьовував точні удари та блокади під час навчань навколо острова, проведених після зустрічі лідера Тайваню Цай Ін Вень зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті в Лос-Анджелесі. 

Тайвань відкидає претензії Пекіна на суверенітет і пообіцяв захищати свою свободу та демократію.

Зважаючи на високий рівень загрози з боку Китаю, Тайвань прагне до більш тісної співпраці у сфері безпеки зі Сполученими Штатами та їхніми союзниками.

Відповідаючи на питання законодавця в парламенті, генеральний директор Бюро національної безпеки Тайваню Цай Мін-єн сказав, що відомство оновило свої комп’ютери для обміну розвідданими в реальному часі з альянсом «П’ять очей», у який входять США, Канада, Велика Британія, Австралія та Нова Зеландія.

«Звичайно, наші навчання ґрунтуються на загрозі вторгнення комуністів на Тайвань і їхніх недавніх військових навчаннях навколо Тайваню», – сказав на пресконференції начальник військового планування міністерства генерал Лінь Вень-хуан.

«Ми можемо зв’язатися з альянсом «П’ять очей» через конфіденційну систему», — наголосив він, не повідомляючи деталей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пекін розкритикував «зарозумілу і упереджену» заяву G7, що попереджає про погрози Тайваню

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