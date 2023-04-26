Тайвань проведет военные учения, направленные на отработку деблокады острова

ukru
Эксклюзив
06:00 • 31628 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 105148 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 68423 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 118114 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 116441 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 107038 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 101908 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 112957 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132882 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 180298 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 82253 просмотра
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 43103 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 72882 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 103607 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 29527 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 180295 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 210918 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 151431 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 157786 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 194123 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 88875 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 107320 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 123959 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 159356 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 166027 просмотра
Актуальное
Тайвань проведет военные учения, направленные на отработку деблокады острова

Тайвань проведет военные учения, направленные на отработку деблокады острова

Киев • УНН

 • 328735 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Тайвань проведет ежегодные военные учения, которые на этот раз сосредоточатся на отработке прорыва островной блокады, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Министерство обороны Тайваня сообщило, что учения «Хань Куанг» будут разделены на две части: с 15 по 19 мая и с 24 по 28 июля - последние с боевой стрельбой.

Отмечается, что внимание будет сосредоточено на «сохранении» боевых сил и «перехвате на море». Это будет включать использование гражданских аэропортов и рассредоточение воздушных средств, а также маскировку сил на земле.

Военно-морской элемент объединит морской, воздушный и сухопутный компонент для отработки нападения на вражеские силы и десантные корабли, а также для защиты морских путей и противодействия усилиям блокады.

Тайвань усиливает свой оборонный потенциал, инвестируя в новое оборудование, такое как ракеты большой дальности, беспилотные летательные аппараты, и продлевает обязательную военную службу до одного года.

Дополнение

Китай рассматривает демократически управляемый Тайвань как свою собственную территорию. В этом месяце Китай отрабатывал точные удары и блокады во время учений вокруг острова, проведенных после встречи лидера Тайваня Цай Ин Вэнь со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти в Лос-Анджелесе. 

Тайвань отвергает претензии Пекина на суверенитет и пообещал защищать свою свободу и демократию.

Учитывая высокий уровень угрозы со стороны Китая, Тайвань стремится к более тесному сотрудничеству в сфере безопасности с Соединенными Штатами и их союзниками.

Отвечая на вопрос законодателя в парламенте, генеральный директор Бюро национальной безопасности Тайваня Цай Мин-ен сказал, что ведомство обновило свои компьютеры для обмена разведданными в реальном времени с альянсом «Пять глаз», в который входят США, Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия.

«Конечно, наши учения основаны на угрозе вторжения коммунистов на Тайвань и их недавних военных учениях вокруг Тайваня», – сказал на пресс-конференции начальник военного планирования министерства генерал Линь Вэнь-хуан.

«Мы можем связаться с альянсом «Пять глаз» через конфиденциальную систему», — подчеркнул он, не сообщая деталей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пекин раскритиковал «высокомерное и предвзятое» заявление G7, предупреждающее об угрозах Тайваню

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы