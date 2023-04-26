Тайвань проведет военные учения, направленные на отработку деблокады острова
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Тайвань проведет ежегодные военные учения, которые на этот раз сосредоточатся на отработке прорыва островной блокады, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Министерство обороны Тайваня сообщило, что учения «Хань Куанг» будут разделены на две части: с 15 по 19 мая и с 24 по 28 июля - последние с боевой стрельбой.
Отмечается, что внимание будет сосредоточено на «сохранении» боевых сил и «перехвате на море». Это будет включать использование гражданских аэропортов и рассредоточение воздушных средств, а также маскировку сил на земле.
Военно-морской элемент объединит морской, воздушный и сухопутный компонент для отработки нападения на вражеские силы и десантные корабли, а также для защиты морских путей и противодействия усилиям блокады.
Тайвань усиливает свой оборонный потенциал, инвестируя в новое оборудование, такое как ракеты большой дальности, беспилотные летательные аппараты, и продлевает обязательную военную службу до одного года.
Дополнение
Китай рассматривает демократически управляемый Тайвань как свою собственную территорию. В этом месяце Китай отрабатывал точные удары и блокады во время учений вокруг острова, проведенных после встречи лидера Тайваня Цай Ин Вэнь со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти в Лос-Анджелесе.
Тайвань отвергает претензии Пекина на суверенитет и пообещал защищать свою свободу и демократию.
Учитывая высокий уровень угрозы со стороны Китая, Тайвань стремится к более тесному сотрудничеству в сфере безопасности с Соединенными Штатами и их союзниками.
Отвечая на вопрос законодателя в парламенте, генеральный директор Бюро национальной безопасности Тайваня Цай Мин-ен сказал, что ведомство обновило свои компьютеры для обмена разведданными в реальном времени с альянсом «Пять глаз», в который входят США, Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия.
«Конечно, наши учения основаны на угрозе вторжения коммунистов на Тайвань и их недавних военных учениях вокруг Тайваня», – сказал на пресс-конференции начальник военного планирования министерства генерал Линь Вэнь-хуан.
«Мы можем связаться с альянсом «Пять глаз» через конфиденциальную систему», — подчеркнул он, не сообщая деталей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пекин раскритиковал «высокомерное и предвзятое» заявление G7, предупреждающее об угрозах Тайваню