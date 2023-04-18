Пекін розкритикував "зарозумілу і упереджену" заяву G7, що попереджає про погрози Тайваню

Деталі

У спільній заяві міністрів закордонних справ G7, опублікованій після їхньої триденної зустрічі в Каруїдзаві, Японія, дипломати заявили, що в позиції блоку по самоврядному острову «не відбулося жодних змін».

«Ми нагадуємо Китаю про необхідність відстоювати цілі та принципи Статуту [Організації Об'єднаних Націй] та утримуватися від погроз, примусу, залякування чи застосування сили… Ми рішуче виступаємо проти будь-яких односторонніх спроб змінити статус-кво силою чи примусом», - йдеться у комюніке.

Міністри також заявили, що «немає жодних правових підстав для великих морських претензій Китаю в Південно-Китайському морі», де він залучений до серії давніх суперечок із сусідніми країнами, і вони «виступають проти мілітаризаційної діяльності Китаю в регіоні».

Міністерство закордонних справ Китаю у відповідь заявило, що Тайвань є «священною та невід'ємною» частиною території Китаю, і застерегло від втручання «зовнішніх сил» у його внутрішні справи.

«Відповідна заява повна зарозумілості, забобонів та зловісних намірів протистояти Китаю та стримувати його», — заявив на черговій пресконференції в Пекіні офіційний представник міністерства закордонних справ Ван Веньбінь.

«Зустріч міністрів закордонних справ G7 проігнорувала урочисту позицію Китаю та об'єктивні факти, грубо втрутилася у внутрішні справи Китаю та зловмисно обмовила та дискредитувала Китай».

Китай також заявив, що зробив «зауваження» Японії, яка приймала у себе зустріч.

Що передувало

Переговори G7 відбулися після останніх навчань Народно-визвольної армії навколо Тайваню у відповідь на зустріч її лідера Цай Інвень та спікера Палати представників США Кевіна Маккарті у Каліфорнії, яку Пекін розцінив як серйозне порушення свого суверенітету.

Але на відміну від великих навчань, які послідували за серпневою зупинкою колишнього спікера Ненсі Пелосі в Тайбеї, в цьому раунді навчань не використовувалися справжні ракети.

Це також сталося невдовзі після того, як президент Франції Еммануель Макрон завершив державний візит до Китаю, під час якого заявив, що Європі не слід ставати американським «васалом» або вплутуватися в конфронтацію між Пекіном та Вашингтоном через Тайвань.