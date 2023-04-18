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Пекин раскритиковал "высокомерное и предвзятое" заявление G7, предупреждающее об угрозах Тайваню

Пекин раскритиковал "высокомерное и предвзятое" заявление G7, предупреждающее об угрозах Тайваню

Киев • УНН

 • 670067 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Китай выразил резкое несогласие с «высокомерным» и «предвзятым» заявлением о Тайване со стороны «Группы семи», которая призывает Пекин не угрожать и не применять силу, пишет УНН.

Детали

В совместном заявлении министров иностранных дел G7, опубликованном после их трехдневной встречи в Каруидзави, Япония, дипломаты заявили, что в позиции блока по самоуправляемому острову «не произошло никаких изменений».

«Мы напоминаем Китаю о необходимости отстаивать цели и принципы Устава [Организации Объединенных Наций] и воздерживаться от угроз, принуждения, запугивания или применения силы… Мы решительно выступаем против любых односторонних попыток изменить статус-кво силой или принуждением», - говорится в коммюнике. 

Министры также заявили, что «нет никаких правовых оснований для крупных морских претензий Китая в Южно-Китайском море», где он вовлечён в серию давних споров с соседними странами, и они «выступают против милитаризационной деятельности Китая в регионе».

Министерство иностранных дел Китая в ответ заявило, что Тайвань является «священной и неотъемлемой» частью территории Китая, и предостерегло от вмешательства «внешних сил» в его внутренние дела.

«Соответствующее заявление полно высокомерия, предрассудков и зловещих намерений противостоять Китаю и сдерживать его», — заявил на очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель министерства иностранных дел Ван Вэньбинь.

«Встреча министров иностранных дел G7 проигнорировала торжественную позицию Китая и объективные факты, грубо вмешалась во внутренние дела Китая и злонамеренно оклеветала и дискредитировала Китай».

Китай также заявил, что сделал «замечание» Японии, которая принимала у себя встречу.

Что предшествовало

Переговоры G7 состоялись после последних учений Народно-освободительной армии вокруг Тайваня в ответ на встречу её лидера Цай Инвэнь и спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти в Калифорнии, которую Пекин расценил как серьёзное нарушение своего суверенитета.

Но в отличие от крупных учений, которые последовали за августовской остановкой бывшего спикера Нэнси Пелоси в Тайбэе, в этом раунде учений не использовались настоящие ракеты.

Это также произошло вскоре после того, как президент Франции Эммануэль Макрон завершил государственный визит в Китай, во время которого заявил, что Европе не следует становиться американским «вассалом» или ввязываться в конфронтацию между Пекином и Вашингтоном из-за Тайваня.

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