Тайвань веде переговори із США про постачання озброєнь на 500 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Цього року Тайвань очікує від Вашингтона термінового пакета зброї на суму 500 мільйонів доларів, щоб компенсувати затримки із закупівлями зброї, передає УНН з посиланням на AFP.
Самоврядний демократичний острів живе під постійною загрозою вторгнення з боку Китаю, який заявляє, що Тайвань є частиною його території, яку якось буде захоплено — якщо буде потрібно, силою.
У той час, як Пекін посилює брязкання зброєю щодо острова, Сполучені Штати, ключовий союзник Тайваню, у вересні схвалили Закон про політику щодо Тайваню, згідно з яким новий закон передбачає виділення Тайбею військової допомоги на мільярди доларів.
Деталі
Міністр оборони Тайваню Чіу Го-чен підтвердив, що Вашингтон обговорює з Тайбеєм окремий і прискорений пакет озброєнь.
"Використання пакета на 500 мільйонів доларів спрямоване на те, щоб поставити нам пріоритетні поставки товарів на місці (доступних для негайної доставки) порівняно з будь-якою затримкою або несвоєчасним постачанням наших закупівель зброї", - сказав Чіу законодавцям у відповідь на запитання у парламенті про пакет військової допомоги.
"Це має бути реалізовано цього року", - сказав він, додавши, що пакет на 500 мільйонів доларів "не зараховується в (попередні) продажі зброї". Однак він не уточнив, який тип обладнання буде пріоритетним у пакеті зброї вартістю 500 мільйонів доларів, сказавши лише, що деталі будуть обговорені обома сторонами найближчим часом.
Доповнення
Сполучені Штати десятиліттями продавали зброю Тайваню. Але рішення, ухвалене у вересні, робить ще один крок — надання США допомоги в галузі безпеки на суму 4,5 мільярда доларів протягом чотирьох років, крок, який розлютив Пекін.
Міністерство оборони Тайваню повідомило минулого року, що воно шукає заміну після того, як війна в Україні призвела до нестачі зенітних ракет Stinger.
Минулого тижня міністерство оголосило, що Вашингтон повідомив його про те, що перший із 66 удосконалених нових винищувачів F-16V, які воно раніше замовило у США, вийде із заводу у третьому кварталі наступного року.