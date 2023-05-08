Тайвань веде переговори із США про постачання озброєнь на 500 млн доларів

ukru
Ексклюзив
08:30 • 36651 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 53680 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 74367 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 295497 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 395912 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 318818 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 349995 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 309468 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 224088 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207261 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 59498 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 60914 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 51305 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 60025 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 53323 перегляди
Публікації
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 74369 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 412698 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 554340 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 585959 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 582080 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 20637 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 53323 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 212395 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 395854 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 181536 перегляди
Актуальне
Тайвань веде переговори із США про постачання озброєнь на 500 млн доларів

Тайвань веде переговори із США про постачання озброєнь на 500 млн доларів

Київ • УНН

 • 924987 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Цього року Тайвань очікує від Вашингтона термінового пакета зброї на суму 500 мільйонів доларів, щоб компенсувати затримки із закупівлями зброї, передає УНН з посиланням на AFP.

Самоврядний демократичний острів живе під постійною загрозою вторгнення з боку Китаю, який заявляє, що Тайвань є частиною його території, яку якось буде захоплено — якщо буде потрібно, силою.

У той час, як Пекін посилює брязкання зброєю щодо острова, Сполучені Штати, ключовий союзник Тайваню, у вересні схвалили Закон про політику щодо Тайваню, згідно з яким новий закон передбачає виділення Тайбею військової допомоги на мільярди доларів.

Деталі

Міністр оборони Тайваню Чіу Го-чен підтвердив, що Вашингтон обговорює з Тайбеєм окремий і прискорений пакет озброєнь.

"Використання пакета на 500 мільйонів доларів спрямоване на те, щоб поставити нам пріоритетні поставки товарів на місці (доступних для негайної доставки) порівняно з будь-якою затримкою або несвоєчасним постачанням наших закупівель зброї", - сказав Чіу законодавцям у відповідь на запитання у парламенті про пакет військової допомоги.

"Це має бути реалізовано цього року", - сказав він, додавши, що пакет на 500 мільйонів доларів "не зараховується в (попередні) продажі зброї". Однак він не уточнив, який тип обладнання буде пріоритетним у пакеті зброї вартістю 500 мільйонів доларів, сказавши лише, що деталі будуть обговорені обома сторонами найближчим часом.

Доповнення

Сполучені Штати десятиліттями продавали зброю Тайваню. Але рішення, ухвалене у вересні, робить ще один крок — надання США допомоги в галузі безпеки на суму 4,5 мільярда доларів протягом чотирьох років, крок, який розлютив Пекін.

Міністерство оборони Тайваню повідомило минулого року, що воно шукає заміну після того, як війна в Україні призвела до нестачі зенітних ракет Stinger.

Минулого тижня міністерство оголосило, що Вашингтон повідомив його про те, що перший із 66 удосконалених нових винищувачів F-16V, які воно раніше замовило у США, вийде із заводу у третьому кварталі наступного року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$73.32
Bitcoin
$81,898.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.11
Золото
$3,155.00
Ethereum
$1,795.93