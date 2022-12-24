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Китай розкритикував оборонний бюджет США на 2023 рік

Китай розкритикував оборонний бюджет США на 2023 рік

Київ • УНН

 • 1227137 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Китай розкритикував підписаний президентом США Джо Байденом оборонний бюджет на 2023 рік. У Пекіні вважають, що у ньому міститься "велика кількість негативних положень" щодо Тайваню, які порушують принцип "єдиного Китаю". Про це інформує УНН, посилаючись на CGTN.

Цитата

"Протягом деякого часу деякі люди в США роблять все більше неправильних слів і вчинків щодо тайванського питання. Акт, який передбачає 10 мільярдів доларів військової допомоги та 2 мільярди доларів військових позик Тайваню протягом п’яти років, і збільшення продажів зброї Тайваню ще більше демонструє, що в США є сила, яка підтримує Тайвань у його зусиллях стримувати Китай і підтримувати сепаратистів, які борються за незалежність Тайваню", - заявила речниця Управління у справах Тайваню Державної ради Китаю Чжу Фенлянь.

Деталі

За словами Чжу, оборонний бюджет "серйозно порушує принцип єдиного Китаю" та положення в трьох спільних китайсько-американських комюніке, надсилаючи "вкрай неправильний сигнал" силам, які прагнуть незалежності Тайваню. Речниця додала, що попри те, що закон є внутрішнім законом Сполучених Штатів, він "розпалює конфронтацію через Тайванську протоку".

"Ми закликаємо США щиро дотримуватися важливого консенсусу, досягнутого двома президентами на Балі, відмовитися від холодної війни та ментальності нульової суми та ідеологічних упереджень, розглядати розвиток Китаю та китайсько-американські відносини об’єктивно та раціонально, і утримуватися від впровадження негативних положень закону, пов’язаних із Китаєм", – додала вона.

Чжу також засудила наратив "китайської загрози" в акті, заявивши, що це "відверте втручання у внутрішні справи Китаю", а також "дискредитація" Комуністичну партію Китаю (КПК).

Додамо

Пекін розглядає Тайвань як невід'ємну частину Китаю. Демократично обраний уряд самоврядного острова відкидає претензії Пекіна на суверенітет над ним, тоді як останніми роками Китай часто звинувачував Сполучені Штати у заохоченні незалежності Тайваню.

Нагадаємо

Директор ЦРУ США Вільям Бернс заявив, що Китай може піти війною на Тайвань найближчим часом, якщо росія досягне своєї мети в Україні.

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