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Китай раскритиковал оборонный бюджет США на 2023 год

Китай раскритиковал оборонный бюджет США на 2023 год

Киев • УНН

 • 1227135 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Китай подверг критике подписанный президентом США Джо Байденом оборонный бюджет на 2023 год. В Пекине считают, что в нем содержится "большое количество негативных положений" в отношении Тайваня, нарушающих принцип "единого Китая". Об этом информирует УНН, ссылаясь на CGTN.

Цитата

"В течение некоторого времени некоторые люди в США совершают все больше неправильных слов и поступков по тайваньскому вопросу. Акт, предусматривающий 10 миллиардов долларов военной помощи и 2 миллиарда долларов военных займов Тайваню в течение пяти лет, и увеличение продаж оружия Тайваню еще больше демонстрирует, что в США есть сила, которая поддерживает Тайвань в его усилиях сдерживать Китай и поддерживать сепаратистов, борющихся за независимость Тайваня", - заявила спикер Управления по делам Тайваня Государственного совета Китая Чжу Фэнлянь.

Детали

По словам Чжу, оборонный бюджет "серьезно нарушает принцип единого Китая" и положение в трех совместных китайско-американских коммюнике, посылая "крайне неправильный сигнал" силам, стремящимся к независимости Тайваня. Спикер добавила, что несмотря на то, что закон является внутренним законом Соединенных Штатов, он "разжигает конфронтацию через Тайваньский пролив".

"Мы призываем США искренне придерживаться важного консенсуса, достигнутого двумя президентами на Бали, отказаться от холодной войны и ментальности нулевой суммы и идеологических предубеждений, рассматривать развитие Китая и китайско-американские отношения объективно и рационально, и воздерживаться от внедрения отрицательных положений закона, связанных с Китаем", – добавила она.

Чжу также осудила нарратив "китайской угрозы" в акте, заявив, что это "откровенное вмешательство во внутренние дела Китая", а также "дискредитация" Коммунистической партии Китая (КПК).

Добавим

Пекин рассматривает Тайвань как неотъемлемую часть Китая. Демократически избранное правительство самоуправляющегося острова отвергает претензии Пекина на суверенитет над ним, в то время как в последние годы Китай часто обвинял Соединенные Штаты в поощрении независимости Тайваня.

Напомним

Директор ЦРУ США Уильям Бернс заявил, что Китай может пойти войной на Тайвань в ближайшее время, если Россия достигнет своей цели в Украине.

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