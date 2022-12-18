Китай піде війною на Тайвань найближчим часом – директор ЦРУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Війна може розпочатись у тому випадку, якщо Росія досягне своєї мети в Україні. Про це сказав директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс в інтерв'ю американській телекомпанії PBS, пише УНН.
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“Ми знаємо, що він (Сі Цзіньпін — ред.) також доручив своєму військовому керівництву бути готовим до 2027 року розпочати війну. Чим далі ми заходимо в поточне десятиліття, тим більші ризики воєнного конфлікту”, — пояснив Бернс.
На його думку, незважаючи на те, що Китай публічно наполягає на своєму бажанні об’єднати Пекін та Тайвань без застосування сили, Сі Цзіньпінь готується до війни.
Нагадаємо
Бернс вважає, що російський напад на Україну, і особливо провал його початкового плану, викликали занепокоєння у лідера КНР Сі Цзіньпіна.