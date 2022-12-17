ЦРУ: Китай занепокоєний невдачею російського вторгнення в Україну, бо це впливає на його плани щодо Тайваню
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс вважає, що російський напад на Україну, і особливо провал його початкового плану, викликали занепокоєння у лідера КНР Сі Цзіньпіна.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.
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“Я не думаю, що хтось ще з іноземних лідерів приділяв таку пильну увагу цій війні та поганим військовим результатам Росії, ніж Сі Цзіньпін, коли він думає про власні амбіції на Тайвані та в інших країнах”, — сказав Бернс у програмі американського громадського телебачення PBS.
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Як сказав Бернс, “було цікаво спостерігати за реакцією китайського керівництва на війну в Україні”, бо за кілька тижнів до початку вторгнення в Україну, президент Росії володимир путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрілися на зимових Олімпійських іграх у Пекіні та проголосили “безмежну дружбу”.
Але межі цього партнерства проявилися вже за кілька тижнів — Пекін не постачає зброю до Росії для використання на війні в Україні, сказав Бернс.
“Виявляється, що це партнерство насправді має певні межі, принаймні з точки зору небажання президента Сі надавати путіну військову допомогу, про яку він просив під час війни в Україні. Тому я ні на мить не став би недооцінювати прихильність китайського та російського керівництва цьому партнерству”, — сказав Бернс.
Нагадаємо
Як повідомляють рос ЗМІ, російський президент володимир путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін проведуть переговори, щоб обговорити події 2022 року наприкінці грудня.