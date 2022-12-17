ЦРУ: Китай занепокоєний невдачею російського вторгнення в Україну, бо це впливає на його плани щодо Тайваню

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 20865 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 53593 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 92444 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 143178 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 168024 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 344693 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 219358 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193354 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 328469 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459024 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
98 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 39884 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 38696 перегляди

Глави МЗС п’яти європейських держав заявили про готовність ввести нові санкції проти рф

31 березня, 15:34 • 32770 перегляди

Окупаційному "міністру лнр" повідомлено про підозру: у чому його звинувачують

31 березня, 16:39 • 30581 перегляди

В окупованому Сімферополі на залізничному вокзалі стався вибух і задимлення

31 березня, 16:46 • 32819 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 344681 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 328464 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 546001 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 676752 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 696714 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 77177 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 114274 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 199312 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 225337 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 218348 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

ЦРУ: Китай занепокоєний невдачею російського вторгнення в Україну, бо це впливає на його плани щодо Тайваню

ЦРУ: Китай занепокоєний невдачею російського вторгнення в Україну, бо це впливає на його плани щодо Тайваню

Київ • УНН

 • 2440452 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс вважає, що російський напад на Україну, і особливо провал його початкового плану, викликали занепокоєння у лідера КНР Сі Цзіньпіна.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.

Цитата

“Я не думаю, що хтось ще з іноземних лідерів приділяв таку пильну увагу цій війні та поганим військовим результатам Росії, ніж Сі Цзіньпін, коли він думає про власні амбіції на Тайвані та в інших країнах”, — сказав Бернс у програмі американського громадського телебачення PBS.

Деталі

Як сказав Бернс, “було цікаво спостерігати за реакцією китайського керівництва на війну в Україні”, бо за кілька тижнів до початку вторгнення в Україну, президент Росії володимир путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрілися на зимових Олімпійських іграх у Пекіні та проголосили “безмежну дружбу”.

Але межі цього партнерства проявилися вже за кілька тижнів — Пекін не постачає зброю до Росії для використання на війні в Україні, сказав Бернс.

“Виявляється, що це партнерство насправді має певні межі, принаймні з точки зору небажання президента Сі надавати путіну військову допомогу, про яку він просив під час війни в Україні. Тому я ні на мить не став би недооцінювати прихильність китайського та російського керівництва цьому партнерству”, — сказав Бернс.

Нагадаємо

Як повідомляють рос ЗМІ, російський президент володимир путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін проведуть переговори, щоб обговорити події 2022 року наприкінці грудня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$82,548.60
Золото
$3,155.62
Tesla
$258.01
Brent
$74.68
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,822.41